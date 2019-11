Le 7e Festival de théâtre de Wuzhen - Tout un monde de cultures se conjugue pour concocter une expérience inoubliable

Les passionnés de théâtre du monde entier se sont rassemblés dans l'ancienne ville d'eau qui s'étire le long du fleuve Yangzi pour profiter de la magie de l'art théâtral. En plus des 14 dialogues de Wuzhen, cinq ateliers théâtraux, cinq ateliers de critique théâtrale pour les jeunes organisés par l'AICT (Association internationale des critiques de théâtre) et dix séances de lecture ont créé un pont entre la scène et le public et ont ainsi montré au monde la maturité et l'essor étonnant de la marque « Wuzhen Theatre Festival ».

Des artistes de 13 pays dévoilent l'attrait magique de l'art dramatique

L'un des temps forts du festival a été la liste des représentations de certaines des pièces les plus connues au monde et 141 représentations ont illustré 28 pièces de 13 pays. The Master Surge, Classical Vortex, Avant-garde Tsunami, Innovation Undertow et Academic Ripple sont quelques exemples des nombreuses pièces mises en scène par de grandes figures contemporaines du théâtre, chargées de montrer la splendeur de l'art théâtral du globe à un public international.

Le 25 octobre à 19 h, Yury Butusov a donné le coup d'envoi du festival avec le classique d'Anton Tchekhov, Les Trois Sœurs. Ensuite, plusieurs grands maîtres du théâtre, dont Michael Thalheimer, Theodoros Terzopoulos, Konstantin Bogomolov et Philippe Genty se sont relayés sur scène. Les interprétations d'artistes chinois et internationaux au même endroit ont non seulement ouvert les esprits du public, mais ont aussi brillamment construit un pont reliant ce petit paradis rural au reste du monde.

Le Festival de théâtre de Wuzhen s'efforce de briser les barrières de la langue, de l'espace et du temps grâce à une communication culturelle à double sens qui consiste à « apporter » (rassembler les différentes cultures théâtrales) et à « sortir » (soutenir l'épanouissement des créateurs). C'est ainsi qu'il s'est taillé une réputation auprès des passionnés d'art dramatique du monde entier.

Le Festival de théâtre de Wuzhen incite un plus grand nombre de personnes à aimer l'art et à se consacrer à la création, en donnant carte blanche au métissage des cultures du monde et en offrant la possibilité aux arts dramatiques d'entrer dans la vie des gens normaux.

Transformer Wuzhen en un oasis culturel

Le Festival de théâtre de Wuzhen est devenu synonyme de Wuzhen. Cette ville ne se limite pourtant pas à l'art dramatique. Elle accueille toutes les formes et tous les éléments liés à l'art qui constituent le fer de lance de nouvelles cultures.

Pendant le festival, chaque centimètre d'espace, qui associe terre, eau et air, est devenu un espace artistique en trois dimensions. L'art de la représentation s'est tellement enraciné dans le monde qu'il est devenu un élément indispensable de la culture planétaire, né de la grande palette de coutumes et de traditions locales qui remontent à loin. Cette nouvelle culture mondiale a été présentée aux yeux de tous par le biais d'initiatives « transfrontalières » qui étaient visibles dans toute la ville de Wuzhen et qui ont offert aux visiteurs de nombreuses occasions de se plonger dans l'atmosphère culturelle internationale de la ville. En réalité, Wuzhen est, elle-même, un théâtre où convergent toutes les formes d'art et où tout un chacun joue sa propre histoire unique. Ici, il y a assez de place pour que tout le monde et que toute forme d'art puisse s'épanouir.

Le Festival de théâtre de Wuzhen est de plus en plus ouvert et vivant. Du patrimoine culturel immatériel traditionnel aux grandes installations contemporaines de l'espace public, le festival offre toute une gamme de spectacles éblouissants et vertigineux.

Élever et nourrir à la fois l'art est aussi une caractéristique importante du festival. Dans un passé qui n'est pas si lointain, les visiteurs venaient dans cette ville pour voir les maisons, canaux et ponts anciens, si typiques d'un village de la région. Les visiteurs peuvent désormais découvrir l'art contemporain et admirer par ailleurs le paysage familier d'antan.

« Le Festival de théâtre de Wuzhen est voué à ouvrir une fenêtre à travers laquelle le monde entier peut regarder et découvrir la beauté de la Chine et il vise à ouvrir une autre fenêtre qui permette à la Chine de voir la beauté du monde à l'extérieur. Telle a été l'intention originale des fondateurs du festival », a déclaré Stan Lai, cofondateur et directeur du Festival de théâtre de Wuzhen.

Le 8e Festival de théâtre de Wuzhen, qui sera placé sous le thème « Flourish » (S'épanouir), aura lieu du 5 au 15 novembre 2020. Les organisateurs promettent un évènement encore plus éclatant l'année prochaine.

