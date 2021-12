Le Bahreïn lance une plateforme d'investissement permettant aux investisseurs d'accéder à des opportunités d'investissement dans les projets stratégiques du Royaume évalués à plus de 30 milliards de dollars américains

MANAMA, Bahreïn, 1 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Conseil de développement économique a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme d'investissement invest.bh qui permettra aux investisseurs d'accéder aux opportunités d'investissement dans les projets stratégiques du Royaume dans le cadre du plan de relance économique du Bahreïn, qui a vu l'annonce de projets stratégiques d'une valeur de plus de 30 milliards dollars.

La plateforme permet aux investisseurs d'explorer les projets dans lesquels il est possible d'investir actuellement et les futurs projets planifiés dans le Royaume dans un large éventail de secteurs, notamment les projets industriels, d'infrastructure, de tourisme et de logement.

Les projets susceptibles d'être investis comprennent la ville touristique de Bilaj Al Jazayer, le métro de Bahreïn, la zone commerciale des États-Unis, une zone en aval de l'aluminium et une Sports City. Les projets futurs sont les nouvelles villes planifiées de la zone de Fasht Al Jarim, de la zone de l'île de Suhailia, de la zone de Fasht Al Adhm, de la zone du Golfe de Bahreïn et de la zone des îles Hawar.

Khalid Humaidan, directeur général du Conseil de développement économique de Bahreïn, a déclaré : « Cette nouvelle plateforme d'investissement est un élément essentiel de la mise en œuvre du plan de relance économique. Avec l'annonce récente des projets stratégiques, s'assurer que les investisseurs ont accès aux opportunités d'investissement actuelles, ainsi qu'aux futurs projets planifiés leur donne un accès direct aux opportunités d'investissement stratégiques et nous offre une plateforme pour interagir directement avec des partenaires potentiels.

Notre plan de relance économique vise à stimuler la croissance économique et à dynamiser les secteurs non pétroliers du Royaume de Bahreïn tandis que nous sortons de la pandémie. Grâce à cette plateforme, nous encourageons le secteur privé à jouer un rôle plus important dans le développement économique. »

Le Conseil de développement économique du Royaume de Bahreïn apporte son soutien aux investisseurs intéressés par ces opportunités et leur permet de bénéficier des avantages concurrentiels dont ils disposent dans le Royaume, notamment un environnement commercial agile, des coûts d'exploitation compétitifs sans impôt sur les sociétés ou sur le revenu, et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le Conseil possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde.

Pour consulter la nouvelle plateforme d'investissement, cliquez sur le lien suivant : www.invest.bh

À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn

Le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain Economic Development Board) est une agence de promotion des investissements chargée d'attirer les investissements dans le Royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer le climat d'investissement.

Le Conseil travaille avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels afin de s'assurer que le climat d'investissement de Bahreïn est attrayant, de communiquer sur les principaux points forts du pays et d'identifier les opportunités de croissance économique par l'investissement.

Le Conseil se concentre sur plusieurs secteurs économiques qui tirent parti des avantages concurrentiels du Bahreïn et offrent des opportunités d'investissement importantes. Ces secteurs comprennent les services financiers, la fabrication, la technologie et l'innovation, le tourisme, l'éducation, les soins de santé, la logistique et le transport.

SOURCE Bahrain Economic Development Board