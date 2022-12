Le ballonnet enrobé de sirolimus dans le traitement des maladies artérielles des membres inférieurs fait une apparition remarquée au symposium VEITH 2022 et illumine le NASDAQ sur Times Square, à New York

TAMPA, Floride, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le symposium VEITH 2022 a enregistré un déferlement de données cliniques soutenant l'utilisation du ballonnet enrobé de sirolimus pour traiter la maladie artérielle des membres inférieurs. Concept Medical Inc . a organisé un symposium intitulé « Le ballonnet enrobé de sirolimus pour traiter la maladie artérielle périphérique (MAP) : Le choix de l'avenir » pour étudier l'utilité du ballonnet enrobé de sirolimus pour traiter la MAP. La séance était présidée par le Professeur Sahil Parikh, co-animée par les Professeurs Edward Choke et Aloke Finn avec des présentations intéressantes des Professeurs Ulf Teichgräber et Francesco Liistro.

Congratulations Global Principal Investigator A/Prof Edward Choke, Sengkang General Hospital, Singapore

L'un des temps forts de la séance a été la présentation des données de suivi des résultats cliniques de l'essai XTOSI. XTOSI ( X treme To uch Si rolimus coated PTA balloon) est un essai à volet unique concernant le ballonnet enrobé de sirolimus ( MagicTouch PTA ) examinant l'utilisation clinique et l'innocuité du dispositif dans le traitement de la maladie artérielle périphérique (MAP) infra-inguinale. Cette étude prospective d'avant mise sur le marché et non randomisée menée par le Professeur Edward Choke a recruté 50 patients pour étudier le ballonnet enrobé de sirolimus Magic Touch PTA ( Concept Medical Inc. ) au sein de l'hôpital général de Sengkang, à Singapour. Il s'agit du premier essai au monde sur les ballonnets enrobés de sirolimus pour traiter la maladie artérielle des membres inférieurs et de celui qui dispose des données de suivi les plus longues. Alors que les paramètres primaires suggéraient déjà une perméabilité et une innocuité prometteuses à 6 mois, les données présentées au VEITH 2022 ont permis de mieux comprendre l'efficacité à long terme et l'innocuité du ballonnet enrobé de sirolimus.

Le Professeur Edward Choke a en outre donné des nouvelles de FUTUR SFA et FUTURE BTK RCT, une famille d'essais randomisés qui devraient recruter respectivement 279 et 219 patients, destinés à comparer les ballons non enrobés standard suivant un rapport de randomisation 2:1 et qui sont en cours à Singapour, à Taiwan et en Thaïlande. FUTURE BTK a déjà atteint 25 % de son objectif de recrutement, ce qui est à mettre au crédit des chercheurs principaux de tous les sites concernés.

Le ballon enrobé de sirolimus pour la MAP poursuit sa marche, frappant aux portes des États-Unis et illuminant l'emblématique place de Times Square à New York d'un éblouissant affichage des résultats de l'étude XTOSI et de l'état de recrutement pour FUTURE BTK.

Visionnez la séance complète pour en savoir plus sur ces données cliniques passionnantes : https://youtu.be/2xokmMuhzuc

