Le Banyan Tree AlUla accueille ses invités pour un moment en préparation depuis un million d'années

Cet événement spectaculaire comprenait des spectacles live, des activités sur mesure et un concert privé de Mariah Carey

ALULA, Arabie saoudite, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Banyan Tree AlUla a célébré sa grande ouverture en présence d'une liste de dignitaires, de VIP et de célébrités internationaux. Les invités ont participé à une remarquable soirée de célébrations, dont un concert privé spécial de la légende de la musique Mariah Carey.

Des célébrités et des personnalités ont assisté à cet événement prestigieux, notamment Aseel Omran, Deema Bayyaa, Dilan Çiçek Deniz, Dorra Zarrouk, Lojain Omran, Mona Kattan, Stephanie Saliba et Jumana Mourad.

Many special guests attended the opening event including Sébastien Bazin, Chairman and CEO for Accor (far right) The hotel’s spectacular opening event featured live performances, bespoke activities, and a private concert by Mariah Carey Banyan Tree AlUla A tranquil rock pool with views of the expansive valley

Les invités se sont réunis pour un week-end exclusif afin de découvrir la destination et le luxe du Banyan Tree AlUla, où ils ont été accueillis avec des expériences uniques mettant en valeur les villas privées du complexe et la magnifique vallée d'Ashar.

Reflétant le paysage emblématique d'AlUla, le Maraya Hall a accueilli les invités pour la prestation live exclusive de Mariah Carey, après quoi ils ont été transportés au cœur de la vallée, où John Northen, directeur exécutif, responsable des hôtels et des complexes pour la Commission royale d'AlUla, ainsi que Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, et Ho Kwon Ping, fondateur et président exécutif du Banyan Tree Group, ont officiellement ouvert le complexe. Ce moment historique a été marqué par une performance exaltante de Sahwat, qui comprenait une routine musicale chorégraphiée et de majestueux chevaux arabes. Les étonnantes formations rocheuses de la vallée d'Ashar ont été illuminées par des projections d'animations captivantes, tandis que Hala Ali AlHedithy a raconté l'histoire passionnante et fascinante d'AlUla.

La soirée s'est terminée par un menu conçu par le chef exécutif du Banyan Tree AlUla, Ricardo Lujan, présentant des plats du Saffron, le restaurant thaïlandais emblématique de Banyan Tree, avec des variantes saoudiennes traditionnelles, les deux se fondant en harmonie.

Modernisant le curry Khao Soi, le chef Lujan a créé le King Crab Khao Soi Dumpling, un rouleau de papier de riz frais fait à la main, rempli de King Crab et d'une authentique sauce au curry Khao Soi. Le curry Massaman d'agneau, l'un des plats les plus emblématiques de Saffron, a mis en valeur les influences audacieuses de la cuisine thaïlandaise et les riches ingrédients originaires d'AlUla.

Incarnant les piliers de Banyan Tree que sont la durabilité, l'utilisation d'éléments d'inspiration locale, le romantisme et l'intimité dans un sanctuaire privé, AlUla constitue le lieu idéal pour la marque mondiale. L'établissement veille à ce que ses invités aient le sentiment d'être chez eux grâce à des éléments tels que les portes et les finitions en bois, qui rappellent les maisons bédouines traditionnelles, les objets artisanaux fabriqués localement et le décor naturel.

Les principes clés de ce centre de villégiature s'articulent autour de trois concepts permettant aux visiteurs de s'immerger dans le centre et son magnifique environnement pour une expérience multisensorielle.

« In-villa » propose aux visiteurs des expériences sur mesure en matière de restauration, de bien-être et de divertissement, animées par les talentueux hôtes de Banyan Tree. « In-valley » emmène les invités dans la nature grâce à des soins exclusifs en plein air, des tables de chefs nomades, des aventures actives et des événements privés organisés dans des cadres spectaculaires. Enfin, « En-voyage » propose aux visiteurs des immersions privilégiées, conçues avec des talents locaux, qui dévoilent sans cesse de nouvelles facettes du riche patrimoine d'AlUla.

Les activités et les découvertes ne manquent pas, qu'il s'agisse de massages dans des grottes isolées, de bains sonores apaisants sous les étoiles ou de pique-niques dans le ciel à bord d'une montgolfière. Pour une petite montée d'adrénaline supplémentaire, les visiteurs peuvent tenter les aventures palpitantes en avion ou en hélicoptère d'époque pour survoler les sites d'AlUla, avec la possibilité de prolonger le voyage jusqu'à la mer Rouge.

Le Banyan Tree Spa est un sanctuaire pour les sens, un lieu de renouvellement physique, mental et spirituel avec une approche holistique basée sur les thérapies traditionnelles asiatiques. Les praticiens de l'établissement associent harmonieusement les rituels locaux et orientaux à des traditions ancestrales datant de plusieurs siècles. Après une séance de gymnastique ou un soin au spa, vous pourrez également vous détendre dans la paisible piscine en pierre avec vue sur la vaste vallée à l'horizon.

Lieu idéal pour une occasion spéciale, la région d'AlUla est un endroit où créer des moments inoubliables qui durent toute une vie. Les étapes romantiques, les réunions de famille et les célébrations privées entre amis se transforment en festivités éblouissantes avec des décors époustouflants qui se matérialisent comme par magie dans un environnement désertique exceptionnel.

« Nous sommes immensément fiers d'ouvrir cette propriété emblématique dans un lieu aussi mythique. Nous voulions créer une escapade où les visiteurs pourraient vraiment s'immerger dans la destination tout en profitant de l'hospitalité de Banyan Tree. Je remercie nos invités d'être venus du monde entier pour participer à cette grande occasion », a déclaré le directeur général Antony Treston.

Veuillez cliquer ici pour télécharger des images en haute résolution.

À PROPOS DU BANYAN TREE ALULA

Ce complexe propose 79 luxueuses villas sous tente dans l'une des nouvelles destinations les plus mystérieuses et les plus passionnantes du monde. Infusé d'éléments à caractère nomade présentant la conception et l'héritage nabatéen, le complexe propose des villas à une chambre avec un grand espace extérieur et des villas à une, deux ou trois chambres avec piscine privée offrant une vue imprenable sur les formations rocheuses de la vallée d'Ashar. Vous pourrez également profiter de la piscine de roche à débordement du complexe, du célèbre Banyan Tree Spa et de deux restaurants gastronomiques, dont le restaurant thaïlandais Saffron, emblématique de Banyan Tree. Incarnant les piliers clés de la marque que sont la durabilité, l'utilisation d'éléments d'inspiration locale, le romantisme et l'intimité dans un sanctuaire privé, AlUla constitue le lieu idéal pour la marque mondiale.

À PROPOS DE BANYAN TREE

Banyan Tree offre un sanctuaire pour rajeunir l'esprit, le corps et l'âme dans des lieux impressionnants du monde entier. Redécouvrez le romantisme du voyage en vous rendant dans des destinations emblématiques où des expériences authentiques et mémorables vous attendent. Banyan Tree, dont les villas sont souvent dotées de piscines privées, propose un service authentique et une expérience de retraite unique et de qualité.

À PROPOS DU BANYAN TREE GROUP

Banyan Tree Group (« Banyan Tree Holdings Limited » ou le « Groupe ») est l'un des principaux groupes hôteliers indépendants et multimarques au monde, dont la mission est axée sur l'intendance et le bien-être, tout en offrant des expériences exceptionnelles, fondées sur le design.

Le portefeuille diversifié d'hôtels, de complexes, de spas, de galeries, de terrains de golf et de résidences du Groupe comprend un écosystème de 10 marques mondiales, dont les marques primées Banyan Tree , Angsana , Cassia , Dhawa et Laguna , ainsi que les nouvelles marques très attendues que sont Homm , Garrya , Folio, et deux nouvelles extensions de la marque Banyan Tree : Escape et Veya .

Créée en 2008, dans le but de promouvoir le développement des personnes et l'excellence de la gestion, la Banyan Tree Management Academy a formé plus de 8 000 associés dans 23 pays. Le Groupe est reconnu pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement communautaire par le biais de sa Banyan Tree Global Foundation. Il exploite 60 hôtels dans 15 pays et a 47 nouveaux établissements en projet.

CONTACT : Relations avec les médias (propriétés), Sherif Marei, directeur des ventes et du marketing, +966 568 111002, [email protected] ; Relations avec les médias (international), Adhiyanto Goen, chef de la communication de la marque, +65 6849 5888, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1927905/Banyan_Tree_Banyan_Tree_AlUla_Welcomes_Guests_To_A_Moment_A_Mill.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1927906/Banyan_Tree_Banyan_Tree_AlUla_Welcomes_Guests_To_A_Moment_A_Mill.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1927907/Banyan_Tree_Banyan_Tree_AlUla_Welcomes_Guests_To_A_Moment_A_Mill.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1927910/Banyan_Tree_Banyan_Tree_AlUla_Welcomes_Guests_To_A_Moment_A_Mill.jpg

SOURCE Banyan Tree