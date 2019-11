Le Barts Cancer Institute et HistoGeneX ont publié une nouvelle étude pour Nature Medicine

L'étude ouvre la voie à une meilleure prédiction des réponses immunothérapeutiques pour les patients atteints d'un cancer de la vessie

ANVERS, Belgique, 12 novembre 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans la revue scientifique Nature Medicine, des chercheurs du Barts Cancer Institute (Londres), de l'université Queen Mary de Londres et des pathologistes de HistoGeneX (Belgique), un laboratoire spécialisé dans la pathologie tissulaire et la génomique, ont publié des conclusions qui pourraient sensiblement modifier le traitement du cancer de la vessie. La série d'alternatives actuellement disponibles pour les patients atteints d'un cancer de la vessie est limitée, le traitement médical standard étant basé sur l'ablation chirurgicale de la vessie (cystectomie). De nouveaux traitements ont été développés pour inverser ces points de contrôle immunitaires et exposer la tumeur à une attaque. Ces nouvelles découvertes montrent qu'il est possible de réveiller le propre système immunitaire du patient pour combattre la tumeur de la vessie.

Dans le cadre de l'étude, 95 patients atteints d'un cancer de la vessie invasif ont été soumis à deux cycles d'anti-PDL1 avant la réalisation de leur cystectomie. Les biopsies de la vessie initialement recueillies pour le diagnostic ont été comparées aux résections de la vessie pour étudier la nature des réponses. Lors de l'examen de ces résections vésicales, la tumeur avait complètement disparu dans 31 % des cas.

Les résultats ont montré que la quantité et la qualité de l'infiltration de cellules immunitaires dans les biopsies initiales étaient fortement prédictives d'une bonne réponse au traitement, tandis que les non-répondants présentaient souvent des défauts très spécifiques empêchant le succès de l'immunothérapie. « Nous sommes en train de recenser tous ces mécanismes de réponse et de résistance », a déclaré le pathologiste, Mark Kockx, co-auteur et cofondateur de HistoGeneX. Les chercheurs pensent qu'à l'avenir, il sera possible de prédire quelles tumeurs répondront à la thérapie immunitaire, ce qui réduira au minimum le besoin d'une résection de la vessie. L'étude a été parrainée par l'université Queen Mary de Londres et le financement a été fourni par le projet Roche imCORE, un réseau de recherche composé de 21 centres universitaires internationaux qui partagent des technologies, données et compétences pour faire avancer l'étude de l'immunothérapie du cancer. Ce projet de réseau imCORE a été financé par F. Hoffmann-La Roche.

À propos de HistoGeneX

Fondée par des pathologistes de renommée internationale ayant dirigé la transition vers la médecine de précision, la société HistoGeneX fournit des services d'évaluation de la pathologie et des biomarqueurs qui couvrent l'ensemble du processus de développement de médicaments. Elle emploie 150 personnes. Détenue entièrement par Arsenal Capital Partners, HistoGeneX s'est récemment associée à Caprion Biosciences, un laboratoire sous contrat spécialisé dans la recherche de biomarqueurs et doté d'une expertise de pointe en matière de suivi du système immunitaire et de protéomique. La société exploite ses installations situées à Anvers (Belgique) ainsi que d'autres installations à Chicago (Illinois, États-Unis) et à Jining (Shandong, Chine) pour former un réseau mondial d'essais cliniques d'immuno-oncologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.histogenex.com.

À propos du Barts Cancer Institute

Le Barts Cancer Institute (BCI) a été créé en 2003 et a attiré quelques-unes des équipes de recherche sur le cancer les plus éminentes à Londres. Intégré à Barts and The London School of Medicine and Dentistry (école de médecine et de dentisterie de Londres) et l'université Queen Mary de Londres, l'objectif primordial du BCI est de faire en sorte que la recherche menée à l'institut soit pertinente et aura un impact sur les patients atteints de cancer. Nos sept centres font tout leur possible pour réduire la charge des maladies en augmentant les chances de survie grâce à la détection et au diagnostic précoces, mais aussi pour améliorer la survie des patients grâce à la découverte et au développement de traitements plus efficaces et innovants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.bartscancer.london/barts-cancer-institute/

Très active dans le domaine des recherches, l'université Queen Mary de Londres figure parmi les principaux établissements d'enseignement supérieur du Royaume-Uni. Elle possède cinq campus dans la capitale : Mile End, Whitechapel, Charterhouse Square, West Smithfield et Lincoln's Inn Fields. En tant que membre du groupe Russell, Queen Mary est également l'une des plus grandes facultés de l'Université de Londres. Elle compte 17 800 étudiants, dont 20 % sont originaires de plus de 150 pays. Quelque 4 000 membres du corps enseignant délivrent des diplômes et publient des travaux de recherche de calibre mondial depuis 21 départements et trois facultés : la faculté des sciences et d'ingénierie, la faculté des sciences humaines et sociales et l'école de médecine et de dentisterie. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à 350 millions de livres sterling, Queen Mary génère des revenus de l'ordre de 100 millions de livres sterling grâce à la recherche tout en créant des emplois et en contribuant à l'économie britannique avec 700 millions de livres sterling. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.qmul.ac.uk/about/

Pour plus d'informations : Docteur Mark Kockx, PhD, directeur général/pathologiste, HistoGeneX, Téléphone : +32 3 50 20 500, Mark.Kockx@histogenex.com

SOURCE HistoGeneX