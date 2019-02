Le BBF publie les normes internationales développées par NTT, Chunghwa Telecom pour parvenir à la modularisation de l'assignation dynamique de largeur de bande

- La modularisation est essentielle à la qualité de service dans le système d'accès optique -

TOKYO, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Broadband Forum (« BBF (*1) »), qui est une organisation de l'industrie axée sur l'ingénierie de réseaux à large bande plus intelligents et plus rapides, a approuvé le 3 décembre 2018 des normes de modularisation d'une fonction d'assignation dynamique de largeur de bande (DBA (*2)), qui représente un impact important sur la qualité de service (QoS) dans un système d'accès optique. Ces normes, développées conjointement par Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) et Chunghwa Telecom Co., Ltd., spécifient une API (*3) (interface de programmation d'applications), qui permet le remplacement du module logiciel DBA, pour réaliser les futurs systèmes d'accès optique qui peuvent fournir rapidement et de façon rentable la gamme la plus large possible de services.

NTT et Chunghwa Telecom ont proposé conjointement des cas d'utilisation du module logiciel DBA lors de réunions du BBF et ont développé les spécifications de l'API comme des normes internationales. Cette avancée permet aux opérateurs d'utiliser un système d'accès commun pour une gamme variée de services, y compris l'hébergement de stations de base pour les systèmes mobiles de la cinquième génération (5G) et au-delà, qui exigent strictement une faible latence.

NTT promouvra les normes développées et poursuivra ses activités de R&D qui contribuent déjà aujourd'hui à l'expansion du domaine d'application des systèmes d'accès optique en coopération avec d'autres opérateurs, fournisseurs de systèmes, organismes de normalisation (SDO) et organismes de développement de logiciels open source (OSS).

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI1fl_p0kK2kL7.png

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI2fl_j4fAXVYv.png

Perspectives d'avenir

En plus de cette norme internationale de spécifications API, NTT poursuivra la modularisation des fonctions d'accès restantes en coopération avec les opérateurs, les fournisseurs de systèmes, les SDO et les organismes OSS afin d'éviter l'investissement important lié au redéveloppement des équipements matériels de zéro. Il en résultera des systèmes d'accès rentables qui pourront répondre rapidement à diverses exigences.

Terminologie

(*1) BBF

Organisation de l'industrie à but non lucratif composée des principaux opérateurs de large bande, fournisseurs et leaders éclairés de l'industrie, le travail du BBF a été jusqu'à présent le fondement de la prolifération et de l'innovation mondiales en matière de large bande.

Page d'accueil BBF : https://www.broadband-forum.org/

(*2) DBA

Assignation dynamique de largeur de bande. Il s'agit d'une fonction de contrôle dynamique de la bande passante pour les réseaux d'accès optique point à multipoint. Afin d'éviter la collision de données en amont provenant de plusieurs ONU, la fonction DBA d'un OLT attribue à chaque ONU des heures de début de la transmission en amont et une durée de transmission.

(*3) API

Interface de programmation d'applications. Il s'agit d'une interface qui spécifie comment les composants doivent interagir.

(*4) FASA

Architecture de système d'accès flexible. « Introducing the New FASA Concept for Future Access Systems » (Présentation du nouveau concept du FASA pour les systèmes d'accès futurs) -- Communiqué de presse du NTT, 8 février 2016

Page d'accueil FASA : http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html

(*5) Communiqué de presse BBF, 20 juin 2018

« Broadband Forum hits 5G milestone » (Le Broadband Forum franchit le cap de la 5G)

https://www.broadband-forum.org/news/download/pressreleeases/2018/PR08_BBF_Q2meeting_FINAL.pdf

(*6) Communiqué de presse NTT, 20 novembre 2018

« World's First Demonstration of Modularization of Dynamic Bandwidth Assignment; A Crucial Function to QoS in Optical Access System » (Première démonstration mondiale de modularisation de l'assignation dynamique de largeur de bande, une fonction essentielle pour la qualité de service (QoS) dans un système d'accès optique)

http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html

FASA est une marque déposée de NTT.

