LE BECHTLER MUSEUM OF MODERN ART EXPOSE LES ŒUVRES DE L'ÉCRIVAIN, PHOTOGRAPHE ET ICÔNE CULTURELLE SUISSE ANNEMARIE SCHWARZENBACH

Annemarie Schwarzenbach : Departure Without Destination, présentée en collaboration avec le Zentrum Paul Klee à Berne, en Suisse, est la première grande rétrospective consacrée à la photographie d'Annemarie Schwarzenbach. Le Bechtler Museum of Modern Art présente la première exposition américaine de l'œuvre de Schwarzenbach, qui sera visible jusqu'au 19 juin 2022. Organisée par Martin Waldmeier avec le Zentrum Paul Klee, cette exposition présente des documents d'archives, des films et 200 photographies tirées des quelque 7 000 photographies d'Annemarie Schwarzenbach, conservées aux Archives littéraires suisses de Berne, en Suisse.

Annemarie Schwarzenbach est née en 1908 dans la riche famille d'industriels zurichois Schwarzenbach-Wille et a obtenu des diplômes en histoire à Zurich et à Paris. En raison de son orientation politique et sexuelle, elle tourne le dos à sa famille conservatrice et établit des liens avec la diaspora littéraire allemande, notamment avec Klaus et Erika Mann. En 1931, elle vit à Berlin avant de déménager, après la prise du pouvoir par le parti national-socialiste, en Espagne, en Russie et en Iran, où elle publie des poèmes et des écrits journalistiques.

Malgré ses années de lutte contre la toxicomanie, Schwarzenbach se professionnalise au cours des années 1930 en tant que journaliste de voyage et de reportage. Lors de voyages communs avec des écrivains et des photographes telles qu'Ella Maillart, Marianne Breslauer et Erika Mann, elle s'intéresse à des sujets sociaux et politiques, notamment la montée du national-socialisme, le mouvement ouvrier aux États-Unis, les conséquences de la modernisation et le rôle des femmes dans la société. Cependant, ses photographies révèlent aussi la nostalgie des pays étrangers et la poésie du voyage. Quelque 300 articles de Schwarzenbach ont été publiés dans des magazines et des journaux suisses au cours de sa vie. À partir de 1933, ces articles sont de plus en plus souvent accompagnés de ses propres photos, bien que la plupart des photographies de Schwarzenbach soient restées inédites avant sa mort à l'âge de 34 ans.

« Annemarie Schwarzenbach était talentueuse, en tant qu'écrivain, journaliste et photographe, à une époque où peu de femmes étaient représentées dans ces domaines », a déclaré Todd D. Smith, directeur général du Bechtler Museum of Modern Art. « Le dialogue qui se noue entre les textes et les photographies de Schwarzenbach nous ouvre les yeux sur les bouleversements et les conflits des années 1930. Dans le même temps, le point de vue documentaire de Schwarzenbach explore des thèmes d'une manière poétique et étonnamment contemporaine. »

Quand son œuvre littéraire a été redécouverte dans les années 1980, Schwarzenbach est devenue célèbre en tant qu'écrivain, pionnière féministe et icône gay. Son sens de la mode androgyne et son mode de vie ont inspiré la collection printemps-été 2019 de Clare Waight Keller pour la maison de couture Givenchy.

Ce n'est que récemment que les contributions de Schwarzenbach à la photographie ont été reconnues. Ses images et ses écrits sont étroitement liés et documentent les bouleversements, les tensions et les conflits de la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Les photographies de Schwarzenbach véhiculent également des thèmes privés, tels que la vie en exil, la quête d'identité, l'homosexualité et le désir de transgresser les rôles conventionnels des genres. Mais ses photographies expriment avant tout sa passion effrénée pour les voyages et sa quête de rencontres avec l'inconnu, le « départ sans destination » en tant qu'expérience existentielle. Le titre de l'exposition « Departure Without Destination » fait référence à la vie d'Annemarie Schwarzenbach, caractérisée par une grande agitation, l'absence de domicile fixe, le déracinement, le départ et la recherche de l'espoir à l'étranger. Ces thèmes se retrouvent à travers tous ses écrits et son travail photographique et relient l'œuvre à la tradition littéraire de l'époque moderne.

À propos du Bechtler Museum of Modern Art

Le Bechtler Museum of Modern Art est le seul musée du sud des États-Unis consacré exclusivement à l'art moderne européen et américain et à son héritage. Capturant une époque remarquable de l'histoire de l'art à partir de la collection de la famille Bechtler basée à Zurich, la collection du Bechtler Museum of Modern Art comprend des œuvres de certaines des figures les plus importantes et les plus influentes du modernisme, dont Alexander Calder, Le Corbusier, Edgar Degas, Max Ernst, Alberto Giacometti, Barbara Hepworth, Jasper Johns, Paul Klee, Alfred Manessier, Joan Miró, Kenneth Noland, Pablo Picasso, Bridget Riley, Nicolas de Staël, Andy Warhol et une multitude d'autres personnalités du XXe siècle. Le musée, conçu par l'architecte suisse Mario Botta, met en évidence l'emblématique Le Grand Oiseau de Feu sur l'Arche de Niki de Saint Phalle sur sa place d'entrée. Situé au cœur d'Uptown, le musée est un espace communautaire lumineux créé pour inspirer et mobiliser les nouveaux visiteurs comme les habitués de longue date.

