Le Belge Ingmar De Vos est réélu pour un troisième et dernier mandat en tant que Président de la FEI

LE CAP, Afrique du Sud et LAUSANNE, Suisse, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Belge Ingmar De Vos a été réélu avec une majorité accablante par les fédérations nationales membres de la Fédération Equestre Internationale (FEI) pour un troisième et dernier mandat à la présidence de la FEI. L'élection présidentielle s'est tenue lors de l'Assemblée générale hybride de la FEI qui s'est tenue aujourd'hui au Cap (RSA) ainsi que de manière virtuelle, permettant aux fédérations nationales qui ne peuvent pas assister en personne de voter en ligne en temps réel. Candidat sans opposition pour la deuxième fois, le Belge de 59 ans a reçu un large soutien pour son dernier mandat de quatre ans, qui se poursuivra jusqu'en 2026.

Ingmar De Vos

"Je suis profondément honoré d'avoir votre confiance pour diriger la FEI pour un dernier mandat ", a déclaré Ingmar De Vos dans son allocution à l'Assemblée Générale annuelle. « Au cours des huit dernières années, j'ai eu le privilège d'être le témoin du pouvoir de l'unité à l'œuvre dans notre communauté, et c'est cette solidarité qui nous a permis de traverser des périodes difficiles. Nous avons avancé ensemble parce que nous avons tous mis de côté nos différences pour le plus grand bénéfice de notre sport et de notre communauté. Nous nous en sommes sortis plus forts que jamais et je sais que ces fondations nous serviront à l'avenir.

« L'avenir me préoccupe beaucoup alors que j'entame mon dernier mandat. Je suis déterminé à laisser un héritage solide sur lequel mon successeur et la communauté pourront continuer à s'appuyer dans les années à venir.

« Bien que nous ayons accompli beaucoup de choses ensemble, il est évident que nous devons également procéder à certains changements pour garantir la continuité et le bien-être de notre organisation. Il faudra faire des choix difficiles, et nous serons sans doute parfois en désaccord mais si l'histoire peut servir de référence, je sais que les décisions que nous prendrons ensemble pour notre sport et notre organisation seront toujours fondées sur nos valeurs communes du bien-être des chevaux et de l'intégrité de notre sport. »

M. De Vos, le 13e Président de la FEI depuis la création de la Fédération Internationale en 1921 et seulement le quatrième à devenir membre du CIO, il est également le premier Président masculin succédant à trois femmes à la tête de l'organisation lorsqu'il a été élu pour la première fois à ce poste en 2014 à Bakou (AZE).

Largement sollicité pour son expérience en administration sportive, M. De Vos est membre du Comité International Olympique (CIO), ainsi que de trois commissions du CIO (Commission des affaires juridiques, Commission pour l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion et Commission de coordination des Jeux Olympiques Los Angeles 2028), membre du Conseil de l'Association des fédérations internationales olympiques des sports d'été (ASOIF), et membre du Comité Exécutif de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).

Sous la direction de M. De Vos, la FEI a acquis une solide réputation au sein de la communauté olympique pour ses initiatives en faveur du développement durable, de la promotion du bien-être des animaux, de la diversité, de l'égalité et de l'intégration des sexes, ainsi que de la promotion du sport chez les jeunes. Ingmar De Vos a également mené la communauté équestre dans des discussions critiques sur les changements clés des formats olympiques afin de rendre le sport plus conforme aux objectifs et aux ambitions de l'agenda olympique 2020+5.

Depuis sa prise de fonction en 2014, il a également instauré plusieurs changements dans les structures de gouvernance de l'organisme international. La FEI a toujours figuré parmi les cinq premières organisations dans l'examen de la gouvernance des fédérations internationales de l'ASOIF, et a pris la première place du classement en 2022.

Lors du FEI Sports Forum 2022, M. De Vos a également tenu sa promesse d'intégrer pleinement les Grooms (palefreniers) dans la famille FEI avec la signature d'un protocole d'accord entre la FEI et l'Association Internationale des Grooms (IGA).

Plus récemment, M. De Vos a annoncé la création d'une commission indépendante sur l'éthique et le bien-être des chevaux, chargée d'élaborer un cadre pratique pour répondre aux préoccupations actuelles et futures liées à l'utilisation des chevaux dans le sport.

« La durabilité et la modernisation du sport équestre avec le bien-être sont au cœur de mes objectifs clés pour les quatre prochaines années », a souligné M. De Vos.

« Si nous voulons rester pertinents en tant que sport, nous devons disposer d'une organisation bien équipée pour s'adapter aux défis qui se présentent à nous. C'est grâce à un dialogue ouvert et honnête que nous avons pu façonner ensemble l'avenir du sport équestre depuis 1921. J'attends avec impatience d'en faire autant au cours des quatre prochaines années. »

En savoir plus sur Ingmar De Vos

D'origine belge, Ingmar De Vos est né le 5 août 1963. Diplômé en sciences politiques et en droit international et européen, il a commencé sa carrière comme conseiller au Sénat belge. Il a rejoint la Fédération équestre belge en tant que directeur général en 1990, et a occupé la fonction supplémentaire de secrétaire général de 1997 à 2011. De Vos est le seul Belge qui occupe le poste de président d'une Fédération Olympique Internationale.

Durant son passage à la Fédération nationale belge, Ingmar De Vos a été chef de mission de l'équipe belge aux six FEI World Equestrian Games™ (Jeux équestres mondiaux FEI) entre 1990 et 2010 et à trois Jeux olympiques – Sydney 2000, Athènes 2004 et Pékin 2008. Il est membre de l'Académie olympique belge. Il a été cofondateur de la Fédération équestre européenne en 2010 et a également été secrétaire général de 2010 à 2011, date à laquelle il a rejoint la FEI.

Après trois ans en tant que secrétaire général de la FEI, Ingmar De Vos a été élu Président de la FEI en décembre 2014 lors de l'assemblée générale de la FEI à Bakou, en Azerbaïdjan. En vertu des statuts de la FEI, un président peut servir jusqu'à trois mandats de quatre ans.

À propos de la Fédération Équestre Internationale (FEI) www.fei.org

La FEI, fondée en 1921, est l'organe directeur mondial du sport équestre reconnu par le Comité international olympique (CIO). Le sport équestre fait partie du mouvement olympique depuis les Jeux de 1912 à Stockholm. La FEI est la seule autorité de contrôle de toutes les manifestations internationales dans les sports olympiques de saut d'obstacles, de dressage et de concours complet, ainsi que d'attelage, d'endurance et de voltige.

La FEI est devenue l'une des premières instances sportives internationales à régir et à réglementer le para-sport mondial parallèlement à ses disciplines valides lorsque le para dressage et le para attelage ont rejoint ses rangs en 2006. La FEI régit désormais toutes les compétitions internationales de para dressage et de para attelage.

Contact pour les médias FEI :

Vanessa Martin Randin

Directrice principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias

[email protected]

+41 78 750 61 73

Olivia Robinson

Directrice des communications

[email protected]

+41 78 750 61 35

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945566/FEI_De_Vos.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945499/FEI_Logo.jpg

SOURCE FEI Federation Equestre Internationale