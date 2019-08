Le bénéfice net de Risen Energy en augmentation spectaculaire de 295,52 %

NINGBO, Chine, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. a dévoilé ses résultats financiers du premier semestre 2019 le 23 août. Au cours des six derniers mois, la société a enregistré un résultat d'exploitation de 6,056 milliards de yuans (environ 847 millions USD), soit une augmentation de 27,59 % par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net a atteint 485 millions de yuans (environ 67,8 millions USD), soit une augmentation phénoménale de 295,52 %.

Commentant la croissance enregistrée au premier semestre, Xie Jian, président de Risen Energy, a déclaré : « Nous accordons toujours la priorité aux clients, répondons étroitement à la demande du marché, optimisons la structure de nos produits et améliorons notre compétitivité stratégique en matière de recherche scientifique et développement, de promotion efficiente des produits, d'amélioration des processus, de production au plus juste, de gestion des coûts et d'autres aspects. Grâce à l'excellente capacité et à la riche expérience de l'équipe de direction, nous sommes en mesure de prédire efficacement l'orientation du secteur, de saisir des opportunités de marché et d'atteindre de bonnes performances commerciales. »

Augmentation continue des investissements en R&D, afin que l'innovation technologique garantisse la qualité des produits

En 2019, grâce à l'expansion continue du marché mondial du photovoltaïque ainsi qu'à la modernisation fréquente des technologies de fabrication photovoltaïque, Risen Energy a continué d'être attentive aux tendances en termes de développement des technologies et du secteur, a augmenté en permanence ses investissements en R&D en faveur de technologies efficientes et de recherche scientifique, et a développé de nombreuses technologies stratégiques.

Le 19 août, Risen Energy a organisé une cérémonie d'inauguration concernant son projet de modules et de cellules à hétérojonction haute efficience de 2,5 GW à Ninghai, comté situé dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. L'investissement total du projet s'est élevé à 3,3 milliards de yuans (environ 467 millions USD). Les cellules à hétérojonction de la société offrent une efficience de conversion supérieure à 23 %, et possèdent des feuilles de fond en demi-coupe, imbriquées, double-verre et à haute réflectivité, qui sont intégrées à la construction des cellules. Via l'application de la technologie de cellules à hétérojonction bifaciales haute efficience, les composants à hétérojonction de Risen Energy peuvent générer de l'électricité des deux côtés du panneau, et fournissent aux investisseurs un niveau de revenu 10 à 30 % supérieur à partir de l'électricité générée.

Outre les cellules à hétérojonction, l'équipe de R&D technologique de Risen Energy a également développé avec succès la deuxième génération de technologie en demi-coupe d'utilisation de la lumière ultra-élevée et de perte électrique ultra-faible, via l'optimisation conjointe de la technologie avancée de passivation des batteries, et de la technologie haute efficience d'emballage des composants. Après avoir fait l'objet de tests par l'organisation de test et de certification tierce indépendante TUV SUD, l'efficience de conversion photoélectrique de la société concernant la gamme Jaeger HP comprenant 72 composants a atteint 21 %, soit la performance la plus élevée du secteur. L'efficience de conversion maximale de ses cellules monocristallines MBB a dépassé 23,00 %, avec une efficience moyenne atteignant 22,73 %. La société entend passer progressivement de la technologie 5BB à la technologie MBB débutée en juin 2019, et lancer une production de masse complète de la technologie MBB au cours de cette année.

À l'heure actuelle, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques de Risen Energy s'élève à 9,1 GW. Au cours des prochaines années, grâce à l'expansion des projets de composants de batteries à Ninghai et Jintan, la capacité de production totale de la société devrait atteindre entre 12 et 15 GW.

Conformément à la demande sur les marchés émergents, plusieurs milliers de projets sont actuellement en cours de développement et de livraison à l'échelle mondiale

Le marché en dehors de la Chine devrait poursuivre sa croissance durable. Grâce aux progrès continus en matière de technologies efficientes et aux avantages leaders en termes de capacité de production dans le secteur, Risen Energy a pris des mesures pour saisir l'opportunité que représente la demande dans les marchés émergents, en développant son activité sur les marchés étrangers ainsi qu'en promouvant un développement mondial.

Cette année, Risen Energy a construit le parc solaire de Merredin de 132 MW (dc), centrale électrique à énergies renouvelables et à grande échelle basée en Australie-Occidentale. La conception technique, la construction, la mise en service et l'exploitation du projet ont été assurés par Risen Energy. Le développeur de modules solaires s'est forgé une solide réputation et a gagné une part de marché significative en Australie, grâce à sa recherche et son développement technique en continu, à l'excellente qualité de ses composants, ainsi qu'à son équipe de projet expérimentée. La société est également devenue le plus grand fournisseur de composants solaires en Australie, ainsi que le fournisseur le plus fiable, grâce à son développement continu sur ce marché.

Outre le renforcement des investissements et la construction de centrales électriques en Australie, Risen Energy contribue à l'initiative de la « Nouvelle route de la soie » du gouvernement chinois, au travers d'activités sur les marchés de nombreux pays et régions situés le long de cette route. Comptant parmi l'un des premiers groupes de fabricants photovoltaïques à avoir établi des opérations au Vietnam, Risen Energy a obtenu de nombreuses commandes importantes sur le marché grâce à ses produits techniques efficients, à sa riche expérience en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi qu'à sa stratégie d'exploitation localisée. À ce jour, la société a remporté le projet solaire de 61 MW aux côtés de Tasco, le projet de centrale électrique solaire de 50 MW détenu par la filiale vietnamienne de Bitexco Group, le projet de 62 MW de Hoang Son, ainsi que le projet de 50 MW de PNP HANOI, entre autres projets majeurs à Ninh Thuan.

À ce jour, la société a développé et délivré plusieurs milliers de projets à l'échelle mondiale. Ses composants efficients ont été vendus au Kazakhstan, en Inde, au Népal, en Biélorussie, en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie et en Macédoine, ainsi que dans d'autres pays et régions à travers le monde.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd