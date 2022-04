Le best-seller Traction de Gino Wickman, Traction, fête ses 15 ans et plus d'un million de vies changées

La Journée mondiale de Traction rassemble les entrepreneurs le 21 avril

BIRMINGHAM, Michigan, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Avril 2022 marque les 15 ans de la sortie de Traction, le best-seller qui a popularisé l'Entrepreneurial Operating System® (système d'exploitation entrepreneurial) (EOS®). EOS est un ensemble de concepts simples et d'outils pratiques utilisés par les entrepreneurs pour clarifier, simplifier et réaliser leurs visions de la réussite commerciale.

Écrit par le conférencier, enseignant, entrepreneur américain et fondateur d'EOS, Gino Wickman, Traction s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde.

EOS Worldwide a créé un jour férié, la Global Traction Day, pour célébrer ces étapes importantes et le succès de plus de 13 500 entreprises fonctionnant sur EOS avec l'aide d'un EOS Implementer® et de plus de 130 000 utilisant les outils EOS. Il coïncidera avec la conférence annuelle EOS™ des États-Unis qui se tiendra à Orlando, en Floride, aux États-Unis, du 21 au 22 avril et offrira un forum aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises pour partager la manière dont leurs organisations ont trouvé la Vision, la Traction® et la Santé. Les célébrations se poursuivront lors de la conférence Europe EOS™ à Londres, au Royaume-Uni, du 29 au 30 septembre.

« Cette journée spéciale du 21 avril sera un moyen passionnant pour les chefs d'entreprise de prendre du recul, d'avoir une vue d'ensemble et de réfléchir à la façon dont la gestion de leur entreprise sur EOS a eu un impact non seulement sur leur travail quotidien, mais aussi sur leur vie et leur entreprise en général », a déclaré Kelly Knight, intégratrice mondiale EOS™.

Dans le cadre de la Global Traction Day et dans le but d'être une ressource pour tous les entrepreneurs, en particulier les femmes et les communautés minoritaires de petites entreprises, EOS Worldwide et sa communauté internationale d'EOS Implementers distribueront plus de 15 000 exemplaires gratuits de Traction chaque année à venir aux chefs d'entreprise mondiaux qui souhaitent éliminer leurs frustrations les plus courantes et obtenir tout ce qu'ils veulent de leurs entreprises.

Partout dans le monde, les Six Key Components™ enseignées dans Traction ont eu un impact sur les entreprises entrepreneuriales, leurs employés et leurs familles. Au cours de la Global Traction Day, EOS encourage toute personne dans le monde qui a lu le livre à partager son histoire sur le moment où elle a su que Traction a changé sa vie et son entreprise, par le biais d'une vidéo selfie soumise à la campagne sociale #MyTractionMoment.

Pour en savoir plus sur la Global Traction Day, consultez le site Web : www.eosworldwide.com/globaltractionday .

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à la conférence d'Orlando, rendez-vous sur : Conférence EOS U.S. 2022 . Pour plus d'informations sur la conférence Europe EOS™ 2022, rendez-vous sur Londres | Conférence EOS 2022 - EOS Worldwide .

À propos d'EOS

Avec plus de 500 EOS Implementers® dans le monde, EOS Worldwide a aidé des milliers d'entrepreneurs à obtenir tout ce qu'ils veulent de leurs entreprises. L'EOS Model® offre un système éprouvé d'outils simples et pratiques utilisés par les dirigeants entrepreneuriaux d'entreprises de 10 à 250 employés pour clarifier, simplifier et réaliser leurs visions de la réussite commerciale. Les 5 valeurs fondamentales d'EOS sont : Être humblement confiant, Grandir ou mourir, Apporter son aide d'abord, Faire la bonne chose, et Faire ce que l'on dit. Pour plus d'informations sur EOS, visitez www.eosworldwide.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772610/EOS_Worldwide_Logo.jpg

