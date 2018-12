Le Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation et INVNT s'associent pour produire un nouveau festival de trois jours de musique et de culture, axé sur les communautés

Cet évènement musical et culturel réunira toutes les générations et diverses communautés. Il se déroulera du 16 au 18 août 2019 au BWCA, qui ne se trouve qu'à 90 minutes de New York. Ces trois jours d'expériences mémorables proposeront des spectacles en direct d'artistes éminents et émergents, représentant différents genres et plusieurs décennies, ainsi que des conférences inspirées par TED qui seront assurées par des futurologues de renom et des experts en rétro-technologie. Les festivaliers pourront également visiter le musée de Bethel Woods, qui conte l'histoire des années 1960 à l'aide de médias immersifs, d'outils interactifs et d'objets du festival de 1969. Ils pourront aussi découvrir l'exposition spéciale intitulée « We Are Golden : Reflections on the 50th Anniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an Aquarian Future » (Nos 50 ans : réflexions sur le 50e anniversaire du Festival de Woodstock et aspirations pour un avenir digne du Verseau).

« Nous sommes très heureux de nous associer à Live Nation et INVNT pour produire le Bethel Woods Music and Culture Festival », a déclaré Darlene Fedun, PDG du BWCA. «Il y a cinquante ans, des gens se sont rassemblés pacifiquement sur notre site, désireux de changer le monde par la musique. À titre de coordinateur de ce lieu historique, nous demeurons engagés envers la préservation de cette riche histoire et de cet esprit, et tenons vraiment à éduquer et inspirer les nouvelles générations pour qu'elles apportent leur contribution positive au monde par la musique, la culture et la vie des communautés. »

Le festival de trois jours va utiliser les sites et les installations haut de gamme du BWCA. Des villages d'animation et des espaces consacrés aux spectacles sur mesure seront créés spécialement pour l'occasion. Toutes les précisions sur la programmation de l'évènement, la billetterie, les expériences non musicales et l'activité de la marque seront dévoilées prochainement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les célébrations du Bethel Woods Center for the Arts qui marquent le 50e anniversaire du plus grand festival de tous les temps, prévues pour l'été 2019, ne sont pas produites, sponsorisées par, ou affiliées à Woodstock Ventures LC, l'organisateur du Festival de 1969 et de ses autres festivals, et ne sont pas des évènements portant le sceau WOODSTOCK®.

À propos du Bethel Woods Center for the Arts et du Musée de Bethel Woods

Le Bethel Woods Center for the Arts est une organisation culturelle sans but lucratif, située sur le site du festival de Woodstock 1969 à Bethel, État de New York. Situé à seulement 90 miles (145 kilomètres) de la ville de New York sur un site luxuriant qui offre des vues bucoliques sur la campagne, le Centre est composé de l'amphithéâtre Pavilion Stage qui peut accueillir 15 000 personnes, d'une salle intime de 440 places, Event Gallery, et du Museum at Bethel Woods (Musée de Bethel Woods) qui a remporté des prix. Le Centre offre un choix éclectique d'artistes populaires, de spectacles pétris de culture et de programmes éducatifs, communautaires et muséologiques qui visent à inspirer l'expression, la créativité et l'innovation par les arts. Bethel Woods déploie des efforts exemplaires pour impliquer, inspirer et prôner l'accessibilité des arts pour tous les âges et pour établir des liens avec les partenaires des communautés afin de donner une plus grande portée aux programmes et de renforcer le soutien et les ressources pour ses activités. Le Musée de Bethel Woods se consacre à l'étude et à l'exposition des évènements à forte valeur sociale, politique et culturelle des années 1960, notamment le festival de Woodstock, et de l'héritage de cette époque, ainsi qu'à la préservation du site du festival de Woodstock 1969. Plus qu'une célébration nostalgique d'une décennie haute en couleurs, le Musée, récompensé par des prix, offre des perspectives sur des questions et des leçons plus pointues de la décennie. Le Musée est une ressource dynamique et brillante où des personnes et des groupes de tous âges participent à des visites guidées, des conférences animées, des conversations cinématographiques, des expositions temporaires et des évènements spéciaux. Le Musée intègre un espace réservé aux expositions permanentes, une galerie d'exposition spéciale, une galerie-couloir pour les expositions, un théâtre muséal, une galerie destinée aux évènements, une boutique, un café et le monument dédié Woodstock. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.BethelWoodsCenter.org .

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment LYV, +2.43% est le leader mondial du divertissement en direct, regroupant les leaders du marché mondial suivants : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Media & Sponsorship. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livenationentertainment.com .

À propos d ' INVNT

Fondée en 2008, INVNT a été créée pour être la meilleure agence de narration de marques en direct au monde. INVNT dispose de bureaux stratégiquement situés à New York, Londres, Sydney, Detroit, San Francisco, Washington D.C. et Stockholm. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://invnt.com .

