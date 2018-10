Le Big Data au-delà des modes

Les technologies de Big Data sont d'autant plus efficaces que les données qui les alimentent sont pertinentes. Les organisations qui exploitent des données plus pertinentes et de haute qualité sont donc mieux armées pour poser les questions adéquates, découvrir des informations à haute valeur ajoutée et améliorer leur prise de décision.

Nexis® Data as a Service offre aux entreprises « data-driven » des avantages distinctifs pour tirer parti de tout le potentiel du big data :

Un univers de sources complet : accès à plusieurs péta-octets de données : informations internationales publiées dans la presse et diffusées sur le Web ; commentaires postés sur les blogs ; données sectorielles et business ou encore données réglementaires et juridiques.

accès à plusieurs péta-octets de données : informations internationales publiées dans la presse et diffusées sur le Web ; commentaires postés sur les blogs ; données sectorielles et business ou encore données réglementaires et juridiques. Une intégration optimale des données : diffusion via des API flexibles fournissant des données normalisées, semi-structurées et basées sur XML.

diffusion via des API flexibles fournissant des données normalisées, semi-structurées et basées sur XML. Des technologies d'enrichissement robustes : flux enrichis de métadonnées sur plus de 7000 sujets et secteurs.

flux enrichis de métadonnées sur plus de 7000 sujets et secteurs. Un partenaire Big Data expérimenté : 45 ans d'expérience dans l'agrégation de contenus, détenteur de multiples brevets dans le domaine du machine learning, du clustering et autres applications liées au Big Data, et ce, plusieurs décennies avant leur adoption généralisée.

Todd Larsen, Président de Nexis® Solutions déclare : « La découverte de données intelligentes avec Nexis Data as a Service est un levier puissant pour les entreprises qui souhaitent identifier des ensembles de données pertinents, déchiffrer, créer et tester des modèles, pour, in fine, utiliser et diffuser de manière opérationnelle l'analyse de ces données. Les entreprises économisent ainsi du temps, des ressources, et parviennent à accéder à de nouvelles connaissances plus rapidement et plus efficacement que par le passé. »

