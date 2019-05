Le Big Data Expo montre l'ambition de Guizhou qui est de devenir la vallée des mégadonnées en Chine

En à peine quatre ans, ce salon est devenu un événement annuel incontournable du secteur des mégadonnées, avec un intérêt particulier pour les dernières tendances et une coopération où toutes les parties sont gagnantes.

Le China International Big Data Industry Expo (le « Big Data Expo ») 2019 ouvre ses portes le 26 mai (heure de Chine) à Guiyang, la capitale de la province du Guizhou. S'intéressant « au développement innovant et à l'avenir du numérique », il sera le cadre de dialogues de haut niveau, de forums, de concours, d'expositions et d'autres événements captivants, qui mettront en lumière les toutes dernières innovations techniques et offriront une plateforme internationale pour la présentation d'entreprises des hautes technologies.

« Je connais Guizhou depuis pas mal de temps. Le développement des mégadonnées en tant que secteur fait aujourd'hui partie intégrante de la province », explique le professeur Reiner Dudziak de l'Université de Bochum pour les sciences appliquées (Allemagne), qui siège également dans le jury de la division allemande du concours international « China International Big Data Fusion Innovation and Artificial Intelligence » 2019, dans un entretien accordé à Huanqiu.com, le partenaire média officiel du Big Data Expo.

Le Big Data Expo 2019 doit être le théâtre de deux événements majeurs : l'introduction du mécanisme de pays invité à l'honneur et le corridor de Shubo (le nom chinois du « Big Data Expo »).

Le pays invité à l'honneur sera l'occasion de découvrir des activités thématiques visant à présenter des réalisations dans le développement des mégadonnées et à promouvoir la coopération dans le secteur des mégadonnées.

Le corridor de Shubo, qui traverse le district de Yunyan, le district de Guanshanhu et le district de Baiyun de la ville de Guiyang , couvre une superficie totale de 74,56 kilomètres carrés. Ce corridor sera équipé d'un rideau d'eau et d'écrans numériques et d'un carrelage inductif pour présenter des personnes et des entreprises célèbres du secteur des mégadonnées.

Participeront à ce salon 156 entreprises internationales provenant de 25 pays, dont la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde, Singapour, Israël et le Canada. De grands noms mondiaux du secteur comme Google, Dell et Pivotal auront leur stand lors de ce salon.

