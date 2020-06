Le Biocodex Microbiota Institute et l'Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO) unissent leurs efforts pour sensibiliser à l'importance de prendre soin de son microbiote

Le Biocodex Microbiota Institute , la principale plateforme internationale d'informations scientifiques sur le microbiote humain, et l' Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO), une fédération composée de plus de 100 sociétés membres et de quatre associations régionales de gastro-entérologie, partagent le même objectif d'éducation des professionnels de santé et du grand public sur le microbiote intestinal. Pour mutualiser et approfondir leurs efforts de sensibilisation autour du microbiote intestinal, les deux organisations annoncent la signature d'un partenariat.

Elles mettront en œuvre différentes initiatives tout au long de l'année 2020, avec des sessions dédiées au cours d'événements clés comme le Congrès de la WGO en décembre. De plus, du contenu scientifique sera édité dans les newsletters respectives (e-WGN & Microbiota) et sur les réseaux sociaux.

« Chez Biocodex, nous avons bâti notre réputation en tant que pionnier et chef de file dans le monde du microbiote humain, porté par la rigueur scientifique. Nous sommes ravis que cette expertise soit reconnue par l'Organisation mondiale de gastroentérologie, qui s'efforce d'améliorer les normes en matière de formation, d'éducation et de pratique de la gastro-entérologie. Ensemble, nous allons intensifier nos efforts pour améliorer la connaissance autour du microbiote intestinal afin de créer de la valeur dans ce domaine », déclare Murielle Escalmel, Corporate Scientific Communication Director, Opérations mondiales/Médicale.

« Ce partenariat va clairement nous aider à renforcer notre position de gardien mondial de la santé digestive. Nous sommes ravis de nous associer au Biocodex Microbiota Institute, plateforme de connaissances de premier ordre, car sa profonde expertise sera inestimable pour faire perdurer l'engagement de notre Organisation dans ce domaine. Nos formations, nos campagnes de sensibilisation du public seront certainement élargies pour toucher toujours plus de personnes à travers le monde », confirme le Pr Naima Lahbabi-Amran, présidente de la WGO.

À propos du Biocodex Microbiota Institute

La première plateforme internationale de référence et d'expertise sur les microbiotes humains. Tel est le service proposé par le Biocodex Microbiota Institute. Le rôle et l'importance du microbiote pour la santé suscitent un intérêt croissant depuis plusieurs années et sont l'objet d'innombrables travaux de recherche. Compte tenu de son expérience et de son savoir-faire, Biocodex a décidé, au travers du Biocodex Microbiota Institute, de poser les bases d'un vaste réseau de connaissances sur les microbiotes pour éclairer professionnels de santé et patients sur les avancées cruciales dans ce domaine, dans un souci de grande rigueur scientifique. L'entreprise s'est en effet bâtie depuis 60 ans une double réputation de pionnier et de leader dans l'univers des microbiotes humains. Le Biocodex Microbiota Institute recense les connaissances en cours et collecte en permanence les données nouvelles sur les microbiotes. Il les diffuse ensuite régulièrement via ses outils de communication et les réseaux sociaux. En tant qu'acteur de santé, Biocodex est fier de proposer, grâce à cet Institut, une source d'information adaptée aux besoins de chacun.

À propos de la WGO

L'Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO) est une fédération composée de 115 sociétés nationales liées à la gastro-entérologie, représentant plus de 50 000 personnes dans le monde entier. La WGO s'est concentrée sur l'amélioration des normes en matière de formation, d'éducation et de pratique de la gastro-entérologie, de l'hépatologie et d'autres disciplines connexes dans le monde entier, en mettant l'accent sur le service aux pays à faibles ressources.

