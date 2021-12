Le Borussia Dortmund et InstaForex annoncent la prolongation de leur partenariat fructueux

Le partenariat a été prolongé après une année triomphale pour les deux parties. En effet, le Borussia a remporté la Coupe d'Allemagne pour la cinquième fois et InstaForex a considérablement élargi sa clientèle. Les clients d'InstaForex ont également bénéficié de ce partenariat, en profitant par exemple d'expériences VIP au stade du club ainsi que d'un événement caritatif commun avec la légende du club, Jan Koller.

« Nous apprécions la confiance qu'InstaForex nous accorde et nous sommes ravis de prolonger ce partenariat. Nous sommes impatients de développer davantage notre présence avec InstaForex et de réussir, ensemble », a déclaré Benedikt Scholz, responsable de l'international et des nouvelles affaires chez BVB.

Commentant la prolongation du partenariat, Ildar Sharipov, président d'InstaFintech Group, a déclaré : « Nous avons développé un tandem unique et très productif avec le Borussia. Nous sommes donc très heureux de poursuivre notre coopération. Nous nous efforçons toujours de construire des relations solides et durables avec nos partenaires. »

InstaForex offre d'excellentes opportunités de trading sur une plateforme de pointe qui ouvre l'accès aux marchés financiers internationaux. Le courtier en ligne avec des interfaces de bureau et mobiles pratiques offre une large gamme d'instruments de trading, des ressources d'apprentissage et une protection ultime des données. La société ne se repose jamais sur ses lauriers. Elle améliore ses services et ses produits pour suivre le rythme du monde financier, qui se développe désormais plus rapidement que jamais.

À propos d'InstaForex

InstaForex est un courtier en ligne qui propose des services financiers, notamment le trading de forex, de CFD, d'actions, de contrats à terme, d'options et de crypto-monnaies. En tant que membre du groupe financier InstaFintech avec de nombreuses années d'expérience, il offre des conditions de trading avantageuses pour répondre aux besoins des traders et investisseurs avertis ainsi qu'aux nouveaux venus sur les marchés financiers. InstaForex est également célèbre pour sa passion pour le sport et coopère avec des athlètes talentueux dans une grande variété de sports. L'équipe InstaForex Loprais et son leader Ales Loprais ont ainsi obtenu des résultats impressionnants lors du Rallye Dakar, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Parmi les partenaires d'InstaForex figurent la triple médaillée olympique Yulia Efimova, le 8e champion allemand Borussia Dortmund et le champion du monde d'échecs Viswanathan Anand.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1701042/InstaForex.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1701043/InstaForex_and_Borussia.jpg

Related Links

instaforex.com



SOURCE InstaForex