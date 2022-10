Le Brattle Group accueille l'économiste spécialiste de la concurrence Dr Tim Reuter

BRUXELLES, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Brattle Group a accueilli l'économiste Dr Tim Reuter dans son bureau de Bruxelles en tant que Principal au sein de la pratique Antitrust et concurrence européenne du cabinet. Le Dr Reuter est un expert en économie de la concurrence, spécialisé dans le contrôle des fusions, l'abus de position dominante, les dommages causés par les cartels et les accords horizontaux et verticaux dans un large éventail d'industries.

The Brattle Group welcomes new Principal, Dr. Tim Reuter.

« Grâce à ses compétences et à l'étendue de son expérience auprès de la Commission européenne et des autorités nationales de la concurrence, Tim est un ajout bienvenu à l'équipe de Brattle spécialisée dans la concurrence en Europe, qui ne cesse de s'agrandir », a déclaré Peter Davis, directeur et responsable de la pratique Antitrust et concurrence en Europe de Brattle. « Il apportera un éclairage précieux à nos clients à Bruxelles et dans toute l'UE. »

Reconnu comme un « Future Leader » par Who's Who Legal, le Dr Reuter a conseillé sur des affaires menées par la Commission européenne et les autorités nationales en France, en Allemagne, à Singapour, en Afrique du Sud, en Suède et en Suisse. Il a également servi de témoin expert dans des affaires de concurrence devant différents tribunaux.

Le Dr Reuter a beaucoup écrit sur le droit et l'économie de la concurrence. Ses travaux ont été publiés dans des publications industrielles de premier plan telles que la Review of Industrial Organization, la Global Competition Litigation Review, et le European Journal of Law and Economics.

« Brattle a une pratique de la concurrence de premier ordre, et je suis ravi de rejoindre une équipe aussi solide et collaborative », a déclaré le Dr Reuter. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe de Bruxelles ainsi qu'avec le réseau mondial d'experts du cabinet. »

Avant de rejoindre Brattle, le Dr Reuter était directeur d'une société de conseil spécialisée dans l'économie de la concurrence. Il a précédemment travaillé comme stagiaire à la DG Concurrence et a obtenu son diplôme et son doctorat en économie de la concurrence à l'Université de Constance.

Pour en savoir plus sur le Dr Reuter, veuillez voir sa bio complète .

À PROPOS DE BRATTLE

Le Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts, qui comprennent des universitaires internationaux de premier plan et des spécialistes du secteur. Brattle compte 500 professionnels talentueux répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur brattle.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912251/The_Brattle_Group_Welcomes_Dr_Tim_Reuter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

SOURCE The Brattle Group