Le Brattle Group étend sa plateforme mondiale avec un lancement majeur à Bruxelles

BRUXELLES, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Brattle Group a annoncé aujourd'hui qu'il étendait sa plateforme de conseil mondiale et européenne avec un lancement à Bruxelles réunissant plusieurs économistes de l'UE.

Le bureau de Bruxelles sera dirigé par le conseiller universitaire de Brattle, Kai-Uwe Kühn, et les directeurs non associés Eliana Garcés et Konstantin Ebinger, chacun apportant une expérience approfondie en affaires de concurrence présentées devant la Commission européenne et des autorités antitrust nationales à l'échelle mondiale, ainsi qu'en procès en réparation subséquents. Les experts de Brattle à Bruxelles travailleront en étroite collaboration avec son réseau mondial d'experts en conseil et d'associés universitaires.

« Bruxelles est la plaque tournante pour les affaires de concurrence à haute visibilité à travers l'Europe, et notre bureau de Bruxelles fournira un service en face à face à la communauté de la concurrence de Bruxelles », a déclaré Alexis Maniatis, président de Brattle. « Étant donné que la Commission européenne influence de plus en plus les questions de politique de concurrence, une solide présence est nécessaire à Bruxelles pour une pratique de concurrence global moderne. Nous nous réjouissons à l'idée de développer notre empreinte existante en Europe, qui inclut des bureaux à Londres, Madrid, et Rome, et qui met à profit l'expérience de nos équipes de concurrence mondiales en Amérique du Nord et en Australie », a noté M. Maniatis.

Le professeur Kühn est un ancien économiste en chef de DG Competition, où il a dirigé les analyses économiques pour de nombreuses fusions de grande notoriété et plusieurs des cas de cartels majeurs de la Commission (article 101 et 102). Il est un universitaire de premier plan dans le domaine de l'organisation industrielle et a conseillé des clients sur divers cas de cartels au cours des 25 dernières années.

102). Il est un universitaire de premier plan dans le domaine de l'organisation industrielle et a conseillé des clients sur divers cas de cartels au cours des 25 dernières années. Dr. Garcés était membre de l'équipe de l'économiste en chef pour les questions de concurrence au sein de la Commission européenne et membre de l'ancien cabinet du vice-président Joaquín Almunia, le commissaire chargé de la politique de la concurrence. Elle a également exercé les fonctions d'économiste en chef adjointe au sein de DG Internal Market and Industry. Dr. Garcés est une économiste en matière de concurrence chevronnée qui dispense des conseils sur une variété d'affaires dans l'UE et aux États-Unis.

M. Ebinger possède plus de 10 années d'expérience en conseil dans le domaine des questions de concurrence et antitrust en Europe et aux Etats-Unis et a conseillé sur des questions de concurrence devant la Commission européenne et des autorités de concurrence nationales, ainsi que dans des procès en réparation subséquents.

L'ouverture du bureau de Bruxelles est une autre étape dans la croissance de la pratique de concurrence mondiale de Brattle. En Europe, l'équipe de Bruxelles travaillera en étroite collaboration avec les experts existants de Brattle et fera appel aux ressources de Londres, Madrid, et Rome. Ces experts sont les suivants :

Dr. Pinar Bagci du bureau londonien de Brattle, qui a plus de 20 années d'expérience en conseil sur des questions liées aux fusions, aux cartels, à l'aide publique, et aux abus de position dominante dans les procédures devant les autorités de concurrence de l'UE et du Royaume-Uni.

du bureau londonien de Brattle, qui a plus de 20 années d'expérience en conseil sur des questions liées aux fusions, aux cartels, à l'aide publique, et aux abus de position dominante dans les procédures devant les autorités de concurrence de l'UE et du Royaume-Uni. Dr. Pedro Marín des bureaux de Londres et de Madrid de Brattle, qui a conseillé des sociétés dans des investigations concernant un comportement de cartel allégé et un abus de position dominante dans les industries pharmaceutiques, des télécommunications, et de l'énergie. Il était précédemment un universitaire spécialisé dans l'organisation industrielle empirique et a également passé plusieurs années au sein du gouvernement, où il a conseillé le premier ministre espagnol sur des questions microéconomiques et de concurrence.

de Brattle, qui a conseillé des sociétés dans des investigations concernant un comportement de cartel allégé et un abus de position dominante dans les industries pharmaceutiques, des télécommunications, et de l'énergie. Il était précédemment un universitaire spécialisé dans l'organisation industrielle empirique et a également passé plusieurs années au sein du gouvernement, où il a conseillé le premier ministre espagnol sur des questions microéconomiques et de concurrence. Dr. Francesco Lo Passo du bureau romain de Brattle, qui est un expert en processus de règlementation, privatisation, et restructuration. Avant de rejoindre Brattle, il a travaillé pour le Trésor italien, le régulateur des marchés financiers italien Consob, et le Groupe consultatif sur la privatisation de l'OCDE.

L'équipe de concurrence de Brattle inclut également James Keyte, directeur du développement mondial, qui dispense des conseils sur l'exécution de projets. M. Keyte est directeur du Fordham Competition Law Institute et un ancien partenaire de litige en droit de la concurrence au sein du cabinet d'avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Le Brattle Group analyse des questions économiques, financières et règlementaires complexes pour des corporations, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos renseignements et la crédibilité de nos experts parmi lesquels figurent des universitaires internationaux de premier plan et des spécialistes de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.brattle.com .

