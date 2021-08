Le bureau de représentation de Techking en Indonésie reçoit sa plus importante commande à ce jour, marque de la réussite de sa stratégie de localisation

JAKARTA, Indonésie, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Un client indonésien de Techking a récemment mis en service 200 camions de gros tonnage HINO équipés du nouveau modèle de pneus sur mesure de l'entreprise. Il s'agit de la plus importante commande obtenue par le bureau de représentation de Techking en Indonésie depuis sa création, qui démontre que la stratégie de localisation adoptée par Techking et son bureau de représentation en Indonésie lui a permis d'accroître sa clientèle et d'améliorer sa reconnaissance en moins d'un an.

Créé en novembre 2020, le bureau de Techking en Indonésie est le premier bureau de représentation de l'entreprise, une étape importante de la réalisation de sa stratégie de localisation, qui fait suite à la succursale de Techking en Australie. Profitant d'une position avantageuse sur le plan de la technologie, des chaînes de distribution et des services à l'échelle locale, Techking est en mesure de gagner la faveur d'un plus grand nombre de clients. À cette fin, il est attendu que le bureau de représentation de l'Indonésie réalise l'objectif de mettre en œuvre la stratégie de localisation de l'entreprise pour se rapprocher des consommateurs et atteindre un taux de croissance de 80 % dès la première année.

Depuis sa création, le bureau de représentation a rapidement élargi ses activités et a mis en œuvre une stratégie de localisation fondée sur le modèle d'affaires à trois leviers de l'entreprise. Les directeurs du développement sont responsables des travaux de recherche sur la demande des clients locaux et travaillent en collaboration avec le siège social en vue de créer des activités adaptées de recherche et développement; les directeurs de comptes se concentrent sur la gestion des produits et favorisent le rapprochement de la chaîne de distribution et des consommateurs; les ingénieurs responsables des services extérieurs mettent l'accent sur le service après-vente et les services sur le terrain. Techking agit également comme un collaborateur sincère qui travaille étroitement avec ses partenaires locaux, en demeurant à l'écoute de ses clients et en trouvant des solutions dans le cadre d'efforts communs.

Grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de localisation, le bureau de représentation de l'Indonésie a considérablement amélioré ses connaissances du marché, sa planification des chaînes de distribution, les activités de recherche et développement associées à ses produits, son développement commercial, l'exploitation de ses programmes, etc., tout en obtenant des résultats supérieurs aux attentes. Friedrich Wang, responsable du bureau de représentation, a expliqué : « Notre chiffre d'affaires des six premiers mois équivaut déjà à celui de l'année 2020. Au départ, nous visions un taux de croissance à 80 %. Maintenant, nous révisons le tir et nous visons un taux de croissance de 100 %, et, de façon plus ambitieuse, nous pensons même pouvoir atteindre un taux de 120 %. »

À propos de la garantie relative à un taux de croissance composé de 40 % sur trois ans, Raymond Zhang, vice-président de Techking, a déclaré : « (L'entreprise) effectuera la planification, la gestion et l'examen du rendement pour le bureau de représentation de l'Indonésie selon quatre facteurs, c'est-à-dire l'accent mis sur le client, la qualité, le caractère durable et le contrôle des risques. Nous accorderons également la priorité au renforcement de nos capacités, et nous fournirons un soutien complet au bureau de représentation de l'Indonésie dans l'atteinte de son objectif. »

Related Links

techking.com



SOURCE Techking Tires Limited