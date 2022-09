Le bureau municipal de la culture, de la radio, du cinéma et du tourisme de Chengdu au salon IFTM 2022

CHENGDU, Chine, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage de GoChengdu : Le 20 septembre 2022, le 43e salon IFTM Top Resa a débuté pour 3 jours à Paris, et Chengdu a été présenté comme un exposant clé au stand de l'office du tourisme chinois à Paris.

Le salon IFTM Top Resa est le plus grand salon du tourisme en France et rassemble plus de 200 villes, 1 800 marques et 40 000 professionnels du secteur du tourisme.

Pictures of the event

Chengdu, terre des pandas

Inspiré par le thème « Belle Chine, développement écologique », et conçu par le groupe Chengdu Media, le stand du bureau municipal de Chengdu symbolise le concept de « La cité-jardin sous la montagne enneigée » et invite les visiteurs à un voyage émotionnel et sensoriel au cœur de la culture de Chengdu.

Pendant les trois jours de l'exposition, le bureau municipal de la culture, de la radio, du cinéma et du tourisme de Chengdu a présenté sa culture, ses traditions, sa gastronomie, ses atouts et ses pandas. Des cartes postales ont été distribuées aux visiteurs. Le salon est une occasion unique de mettre en valeur les progrès de la Chine en matière de tourisme durable, ainsi que les nouvelles tendances et produits touristiques.

En s'appuyant sur les centres culturels chinois à l'étranger, les départements culturels des ambassades et consulats chinois dans le monde entier et les villes jumelées à Chengdu, les « GoChengdu hubs » ont été lancés en 2021 à Los Angeles, à Vancouver, à Londres, à Paris, à Tokyo, à Vienne, à Francfort, à Rome, à Singapour, à Budapest, au Cap et à Séoul. En publiant régulièrement du contenu sur la culture et le tourisme à Chengdu et en participant à des salons et événements internationaux, les « GoChengdu Hubs » ont contribué à promouvoir l'image de Chengdu en dehors de la Chine.

Une séance spéciale a été organisée pour présenter les produits touristiques de Chengdu, qui non seulement jette les bases de la future reprise de l'activité touristique à Chengdu, mais en plus propose des solutions aux difficultés rencontrées par les touristes européens à Chengdu, ce qui augure de belles perspectives de développement pour la reprise du tourisme dans la ville. Les bureaux municipaux de Chengdu et de Chongqing entendent également collaborer pour créer de nouveaux produits et de nouvelles expériences uniques. Le bureau municipal de Chengdu a également mis en œuvre une stratégie de communication multilingue sur les principaux réseaux sociaux et plateformes en ligne et a créé ses propres comptes Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok pour les campagnes marketing et la promotion en ligne.

Élue capitale de la culture d'Asie de l'Est pour 2023, Chengdu en profitera pour participer à divers salons touristiques et événements culturels en Chine et à l'étranger pour promouvoir l'image de « La cité-jardin sous la montagne enneigée ». Le thème variera selon les saisons et les marchés cibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907014/Pictures_event.jpg

SOURCE GoChengdu