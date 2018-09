Le câble South Atlantic Inter Link reliant le Cameroun au Brésil est entièrement connecté

FORTALEZA, Brésil, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le consortium South Atlantic Inter Link (SAIL) - interconnexion de l'Altantique Sud - a annoncé, le 4 septembre, l'achèvement de l'installation de près de 6 000 kms de son câble sous-marin transatlantique à fibre optique d'une durée de vie de 25 ans. Il s'agit d'une étape importante : pour la première fois, deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud, sont entièrement connectés à leurs stations de débarquement respectives, Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. L'ensemble du projet a été réalisé par Huawei Marine Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux du secteur des câbles sous-marins.

Le système de câble SAIL a été conçu pour être un chemin rapide et direct, qui utilise, depuis sa création en 2016, la technologie de transmission 100G à la pointe du secteur et pour offrir une capacité de conception de 32 téraoctets par seconde, grâce à une configuration à quatre paires de fibres. Il s'agit d'un investissement conjoint de China Unicom (avec sa filiale en propriété exclusive, China Unicom do Brasil Telecomunicacoes Ltda) et CAMTEL.

Avec le développement rapide de l'infrastructure mondiale et l'augmentation considérable du trafic Internet à l'échelle planétaire, l'Afrique et l'Amérique latine deviennent des marchés émergents stratégiques de l'industrie mondiale des télécommunications. L'arrivée de SAIL répond à la demande de trafic des marchés émergents, et ouvre également un nouvel acheminement à travers plusieurs voies entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique du Sud. Grâce au lancement de SAIL, les pays de ces régions, en particulier ceux de l'hémisphère Sud, seront plus connectés et mieux placés pour stimuler le développement de l'économie numérique dans leurs régions respectives.

En tant qu'importante infrastructure située dans l'hémisphère sud, soutenue par d'autres câbles sous-marins dirigés vers l'Eurasie, le câble SAIL aura un impact positif sur le marché actuel des communications dans le sud de globe. Ce câble permettra de relier immédiatement les pays du BRICS, grâce aux connexions assurées entre le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie et l'Inde. Cela renforcera la demande croissante en termes de communications et entraînera une expansion rapide des marchés émergents mondiaux dans ces domaines.

Pour en savoir plus : http://www.huaweimarine.com/en/News/2018/press-releases/pr20180905

À propos de Camtel

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.camtel.cm/

À propos de China Unicom

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.chinaunicom.com.cn

À propos de Huawei Marine Networks Co., Ltd.



Pour en savoir plus, veuillez contacter : public@huaweimarine.com ou visiter le site www.huaweimarine.com

Related Links

http://www.huaweimarine.com