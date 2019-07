Le cabinet juridique Husain Law + Associates intente une action en justice contre la compagnie Boeing au nom de la famille du regretté professeur et auteur Pius Adesanmi

HOUSTON, 3 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Les avocats Nomaan Husain de Husain Law + Associates et Omar Khawaja, cabinets juridiques de renommée internationale avec spécialisation dans le domaine de l'aviation, ont entamé une nouvelle action en justice contre la société Boeing le 4 juin 2019, au nom des membres de la famille du professeur Pius Adebola Adesanmi, qui a été tué le 10 mars 2019 dans le crash tragique du vol 302 d'Ethiopian Airlines.

M. Adesanmi était un professeur, écrivain, critique littéraire, satiriste et chroniqueur canadien d'origine nigériane, qui jouissait d'une renommée mondiale. Auteur de nombreux livres, essais et recueils de poésie primés, il était reconnu comme une « personnalité éminente de l'érudition africaine et postcoloniale » par l'université Carleton à Ottawa, au Canada, où il a présidé l'Institut d'études africaines. Il voyageait d'Addis-Abeba à Nairobi pour participer à une conférence de l'Union africaine lorsque le vol s'est écrasé peu après le décollage.

Mme Bamidele Ademola-Olateju, consœur et amie du professeur Adesanmi, a déclaré : « Son décès laisse un grand vide dans la vie intellectuelle publique du Nigeria et dans l'enseignement supérieur et l'épanouissement de la jeunesse en Afrique ». Sa mère, Lois Olufunke Adesanmi, a déclaré pour sa part : « Chaque jour mon cœur se déchire pour la perte de mon fils, Pius. Nous exigeons que justice soit faite et que soient assumées les responsabilités pour sa perte irremplaçable ».

« Ces actions en justice visent à obtenir des réponses pour nos clients en deuil et à mettre la société Boeing face aux responsabilités qu'elle doit assumer pour avoir provoqué cette tragédie », a déclaré Nomaan Husain, fondateur et associé principal du cabinet juridique Husain Law + Associates, PC.

La plainte détaillée a été déposée au nom de la famille endeuillée devant le tribunal de district américain de Chicago contre la société Boeing, fabricant du défaillant Boeing 737 Max 8, basée à Chicago, pour ne pas avoir correctement informé les pilotes des dangers et des risques liés à son nouveau logiciel MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, soit système de renforcement des caractéristiques de manœuvre).

La plainte prétend par ailleurs que le fait que Boeing ait négligé d'informer correctement les pilotes d'un défaut du système de commandes de vol du MAX 8 a privé les pilotes des connaissances ou de la capacité de rétablir le contrôle manuel et a provoqué les accidents du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines.

Maître Nomaan Husain et Maître Omar Khawaja sont persuadés que le système juridique américain et le processus d'enquête aux États-Unis permettront aux familles d'obtenir les réponses qu'elles recherchent et de démêler ce qui s'est réellement passé. www.hlalawfirm.com

