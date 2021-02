Le Canada est fermé à la concurrence

Le gouvernement ne tient pas compte des conseils de son propre Bureau de la concurrence sur la prise de contrôle de Transat par Air Canada

CALGARY, AB, le 12 févr. 2021 /PRNewswire/ -- Jeudi soir, le gouvernement du Canada a approuvé l'achat de Transat par Air Canada, sans recours importants.

« Cette décision témoigne d'un mépris flagrant pour tous les Canadiens qui croient en une saine concurrence, a déclaré Ed Sims, président-directeur général de WestJet. Lorsque les Canadiens chercheront de nouveau à explorer le monde et à retrouver leur famille et leurs amis, ils devront faire face à moins de choix et à des tarifs plus élevés. »

Le Bureau de la concurrence du gouvernement a déclaré ce qui suit au sujet de l'achat proposé : « L'élimination de la rivalité entre ces compagnies aériennes se traduirait par une augmentation des prix, une diminution des choix et des services, et une réduction importante des déplacements des Canadiens sur diverses routes où leurs réseaux existants se chevauchent. »

« Il est difficile d'imaginer une entente aussi anticoncurrentielle au sein d'une industrie où le joueur numéro un achète le joueur numéro trois sans recours importants, a poursuivi M. Sims. Il s'agit d'un sérieux recul pour l'économie canadienne. Le Bureau de la concurrence lui-même a décrit ces mesures de recours superficielles comme inadéquates. Les Canadiens devraient être profondément déçus. »

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a continué de figurer parmi les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréat 2021 d'un prix cinq étoiles de l'APEX, dans la catégorie des grands transporteurs aériens

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019/2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership