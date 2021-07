Le Canal d'Istanbul va transformer la Turquie en une « Puissance Logistique Mondiale »

La première pierre du premier pont du canal d'Istanbul, geste stratégique de la Turquie, sera posée le samedi 26 juin. La cérémonie de pose de la première pierre aura lieu avec la participation du président Recep Tayyip Erdoğan et du ministre des Transports et de l'Infrastructure Adil Karaismailoğlu.

Affirmant que le Canal d'Istanbul est « un projet qui façonnera l'économie et le commerce mondial », le ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoğlu a également souligné la contribution que le projet apportera à l'indépendance nationale de la Turquie :

« Notre projet du Canal d'Istanbul, qui accroîtra l'efficacité de la Turquie dans le commerce mondial et l'amènera à une position de premier plan dans les corridors économiques mondiaux, laissera sa marque dans l'histoire comme une garantie de l'indépendance et de la souveraineté de la République de Turquie, qui est située sur les plus importants corridors commerciaux du monde en développement. »

Pourquoi le Canal d'Istanbul ?

Des analyses détaillées menées dans le cadre du plan directeur de la logistique en Turquie, qui vise à faire de la Turquie une puissance logistique mondiale dans le nouvel ordre mondial, à développer la Turquie dans son ensemble et à créer davantage d'emplois, ont également révélé la nécessité d'un corridor de transport "alternatif par voie navigable" dans la région, en raison de la densité croissante de navires et de marchandises dans le système des détroits.

L'objectif est de gérer le trafic maritime d'Istanbul, qui se trouve à l'intersection des corridors central et nord-sud, et de hisser la Turquie à une position de premier plan dans les corridors commerciaux mondiaux grâce au Canal d'Istanbul, qui a été conçu pour répondre à ce besoin.

« La Turquie sera le plus important centre logistique du monde »

Rappelant que dans le cadre de ce plan, de nombreux projets tels que l'aéroport d'Istanbul, le port de Filyos, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, l'autoroute Istanbul-Izmir, le pont Yavuz Sultan Selim ont été mis en pratique, ils ont déterminé des zones de développement, initié des percées dans le transport maritime et des mouvements de réforme dans les chemins de fer, le ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoğlu poursuit comme suit : « L'un des piliers les plus importants de la vision de croissance de la Turquie au cours des 19 dernières années est la revendication que nous avons faite en termes d'infrastructures de transport, de communication et de logistique.

En tant que pays qui domine les plus importants corridors commerciaux du monde en développement, la Turquie deviendra le plus important centre logistique du monde avec le Canal d'Istanbul. Ainsi, la mer Noire se transformera en un lac commercial pour la Turquie. »

Le Canal d'Istanbul, où 204 scientifiques participent aux travaux d'ingénierie, remplira une tâche importante en mettant en valeur la vallée d'Istanbul, qui se trouve au carrefour du monde, et en établissant une base logistique, un développement technologique et un centre de vie en Turquie en créant une ville durable de nouvelle génération.

Le Canal d'Istanbul, qui est le projet de vision de la Turquie dans tous les aspects pour protéger la texture historique et culturelle du Bosphore, pour réduire la charge causée par le trafic maritime et pour assurer la sécurité du trafic, sera mis au service du pays comme une voie navigable alternative à Marmara, la locomotive de la région eurasienne.

