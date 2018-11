Le Cashback World lance son Cashback Helper pour le plaisir des amateurs de shopping en ligne

VIENNE, November 28, 2018 /PRNewswire/ --

Avec son extension de navigateur appelée "Cashback Helper," le Cashback World va ravir les quelque 11 millions de membres de la Shopping Community internationale, répartis dans 47 pays. Pratique, cet outil permet aux acheteurs de ne plus jamais passer à côté de Cashback et d'autres avantages d'achat.

Sur chaque achat qu'ils réalisent auprès d'une des 120 000 entreprises partenaires à travers le monde, les membres Cashback World reçoivent jusqu'à 5 % de Cashback ainsi que des Shopping Points qu'ils peuvent utiliser pour bénéficier d'offres et de deals attractifs. Grâce à l'extension de navigateur Cashback Helper, compatible avec Firefox, Chrome et Safari, profiter de ces avantages devient encore plus simple pour les amateurs de shopping en ligne.

Lors d'une recherche Google, le Cashback Helper indique aux acheteurs si l'entreprise recherchée est partenaire Cashback World, s'il y a des deals en cours et affiche le pourcentage de Cashback ainsi que le nombre de Shopping Points qui y sont proposés. Une fois sur la page de l'entreprise partenaire en question, un clic sur "Activer le Cashback" suffit à profiter des avantages d'achat du Cashback World. Cela en dit long sur la facilité d'utilisation de l'extension : plus besoin de se connecter au préalable sur cashbackworld.com, mais seulement de saisir directement

ses identifiants dans le Cashback Helper.

Un affichage clair et épuré regroupe les informations pertinentes telles que les entreprises partenaires plébiscitées, les nouvelles entreprises partenaires ainsi que les promotions actuelles. La recherche d'entreprises partenaires en ligne et hors ligne s'avère elle aussi un jeu d'enfant : un clic sur le symbole de loupe en haut à droite de l'écran permet de trouver rapidement la boutique recherchée. Pour les supporters de l'AS Roma, les passionnés de MotoGP™ et les fans d'autres partenaires de coopération de renom du Cashback World, le Cashback Helper existe également aux couleurs de leur club favori.

Pour en savoir plus sur l'installation du Cashback Helper, rendez-vous sur

http://www.cashbackworld.com/helper.

À propos du Cashback World

En tant que Shopping Community internationale, le Cashback World propose des avantages d'achat attractifs (Cashback et Shopping Points) aux consommateurs désireux de réaliser des économies lors de leur shopping en magasin et en ligne. De plus, il met à disposition des entreprises un programme de fidélisation de la clientèle simple et novateur, permettant à ces dernières d'intégrer une communauté mondiale d'acheteurs. Le Cashback World est actuellement implanté dans 47 pays. 11 millions de membres profitent des avantages d'achat auprès d'environ 120 000 entreprises partenaires à travers le monde.

Plus d'informations sur http://www.cashbackworld.com.

Contact pour de plus amples renseignements :

mWS myWorld Solutions AG

Silvia Kelemen Weihs

Tél.: +43-(0)-664-8555-241

silvia.kelemen@myworld.com



SOURCE mWS myWorld Solutions AG