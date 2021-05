Le cathéter ER-REBOA PLUS™ obtient l'approbation du Royaume-Uni et du marquage CE

BOERNE, Texas, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Prytime Medical Devices, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation du Royaume-Uni et du marquage CE pour son cathéter ER-REBOA PLUS™ de nouvelle génération. Conçu pour une plus grande facilité d'utilisation, ce cathéter remplace le cathéter ER-REBOA™ qui définit le marché et représente une évolution importante de la technologie REBOA. Le nouveau cathéter REBOA Refined est conçu pour le contrôle des hémorragies du tronc non compressibles.

« Suite à cette avancée importante, le nouveau cathéter ER-REBOA PLUS™ amélioré sera désormais disponible pour les patients au Royaume-Uni et en Europe, en plus de nos précédentes approbations aux États-Unis et au Canada », a déclaré Andrew Holman, responsable client chez Prytime Medical. « L'intérêt porté au REBOA dans la communauté mondiale de la traumatologie ne cesse de croître, et nous travaillons dur pour continuer à apporter les meilleures solutions du secteur aux médecins du monde entier. Nous sommes heureux que le cathéter ER-REBOA PLUS™ de nouvelle génération soit mis à la disposition de notre communauté mondiale d'utilisateurs en pleine expansion. »

Le cathéter ER-REBOA PLUS™ conserve toutes les caractéristiques essentielles de son prédécesseur éponyme, notamment la seule ligne artérielle intégrée pour la surveillance de la pression artérielle au-dessus du ballon disponible sur le marché, le placement sans fil-guide et sans image à la pointe de l'industrie, la compatibilité avec la gaine 7Fr à profil bas et l'aiguille atraumatique brevetée P-tip™ pour faciliter le positionnement. Les nouvelles caractéristiques importantes de l'ER-REBOA PLUS™ comprennent un ballonnet pré-monté pour faciliter l'utilisation, des marqueurs de longueur et de zone à double face, et la possibilité d' « abandonner » un fil-guide jusqu'à 0,025" de diamètre pour faciliter la transition vers des interventions endovasculaires ultérieures.

« L'approbation du Royaume-Uni et du marquage CE pour l'ER-REBOA PLUS™ constitue une autre étape importante pour Prytime Medical », a déclaré David Spencer, PDG de Prytime Medical. « Notre mission est de fournir des solutions de pointe mini-invasives pour le contrôle des hémorragies, nous continuerons donc à innover et à élargir l'accès à notre technologie qui sauve des vies dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur Prytime Medical™ et le cathéter ER-REBOA PLUS™, visitez le site www.prytimemedical.com, envoyez un courriel à [email protected] ou appelez le +1 (210) 340-0116.

À propos de Prytime Medical Devices, Inc.

Prytime Medical™ Devices, Inc. est une entreprise innovante de dispositifs médicaux qui conçoit, développe et commercialise des solutions peu invasives pour le contrôle des hémorragies. En cas de traumatisme, l'hémorragie est la principale cause de décès pour des patients ayant des chances de survies. L'hémorragie du tronc non compressible présente un intérêt particulier, en raison du peu d'options cliniques disponibles pour arrêter l'hémorragie avant la chirurgie. La propriété intellectuelle sous-jacente à la technologie originale ER-REBOA™ a été conçue par des chirurgiens vasculaires militaires expérimentés, s'appuyant sur des enseignements tirés de la guerre. Le nouveau cathéter ER-REBOA™ PLUS représente une évolution importante de la technologie REBOA et comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques basées sur l'expérience et les avis de chirurgiens civils de traumatologie du monde entier.

