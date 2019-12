Le célèbre outil de création numérique CLIP STUDIO PAINT est désormais disponible sur iPhone

CLIP STUDIO PAINT, qui compte plus de 6 millions d'utilisateurs, est le logiciel de choix pour les illustrateurs et les auteurs de bande dessinée professionnels du monde entier. CLIP STUDIO PAINT est enseigné dans les écoles et contribue à soutenir le travail de nombreux studios de bandes dessinées, de jeux vidéos, d'animation et de design.

« Nous avons créé CLIP STUDIO PAINT pour iPhone dans le but d'offrir aux artistes la liberté de mobilité. » a déclaré le PDG de Celsys, Kei Narushima. « Il était crucial pour nous que la version pour iPhone puisse faire tout ce que la version de bureau fait et nous croyons que nous avons atteint notre objectif. CLIP STUDIO PAINT pour iPhone offre également une intégration cloud, permettant à l'utilisateur de poursuivre à l'extérieur des projets commencés sur la version de bureau et de voir les changements se refléter sur la toile lorsqu'il rentre à la maison. »

CLIP STUDIO PAINT pour iPhone peut être utilisé gratuitement en mode illimité une heure par jour. Pour une utilisation sans aucune restriction, les utilisateurs peuvent s'abonner à la version PRO pour 0,99 €/mois ou à la version EX pour 2,49 €/mois.

CLIP STUDIO PAINT

Développé par Celsys, Inc., CLIP STUDIO PAINT est l'un des meilleurs logiciels de création pouvant satisfaire à la fois les amateurs et les professionnels de l'art numérique, que cela soit pour la création de mangas, de BD, d'animation ou d'illustration. CLIP STUDIO PAINT est disponible dans le monde entier depuis 2012 et est utilisé par plus de 6 millions de professionnels et d'artistes amateurs de régions et de langues très variées.

Site de l'entreprise : https://www.celsys.co.jp/en/

Site de CLIP STUDIO PAINT : http://www.clipstudio.net/fr/

Twitter : https://twitter.com/clipstudiopaint

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038684/Celsys_Clip_Studio_Art.jpg

Related Links

https://www.celsys.co.jp/en



SOURCE Celsys, Inc.