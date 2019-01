Le Central Banking Journal reconnaît ION pour son excellence en matière de transaction hautement performante

NEW YORK et LONDRES, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ION, le plus grand fournisseur mondial de solutions de négociation, d'analyse et de gestion des risques pour la gestion de matières premières et de la trésorerie, a remporté le prestigieux prix « Central Banking Award 2019 » dans la catégorie « Initiatives de systèmes de trésorerie. » Les solutions Openlink et Wallstreet d'ION ont été récompensées pour leur contribution à l'innovation dans le monde changeant et dynamique de la finance publique.

Rich Grossi, PDG d'Openlink, a déclaré : « Être honoré pour la deuxième année consécutive témoigne non seulement de notre partenariat continu avec nos clients, mais également de l'engagement d'Openlink à utiliser la technologie pour donner aux banques centrales les moyens d'adopter rapidement des changements en matière de politique économique et monétaire. »

Les solutions de banque centrale d'ION continuent de se distinguer dans les banques centrales, les bureaux de gestion de la dette et les fonds souverains majeurs du monde entier. Ces univers sont hétérogènes, avec une gamme étendue et évolutive de besoins divers. Les juges du Central Banking Journal reconnaissent Openlink et Wallstreet d'ION comme étant les meilleurs pour répondre aux exigences internationales les plus strictes.

« Au cours des dernières années, le monde des finances publiques a considérablement changé », a déclaré Loic Leonard, directeur des produits chez Wallstreet Suite. « Il est nécessaire de renforcer la transparence et le contrôle à mesure que les activités de ces institutions évoluent, gèrent de plus en plus de catégories d'actifs et font l'objet d'exigences de conformité accrues. Nous restons concentrés sur l'amélioration continue de nos solutions. »

ION propose aux gouvernements, aux investisseurs privés et aux organisations à but non lucratif un grand nombre de solutions pour gérer les risques et les actifs. Openlink et Wallstreet Suite font partie d'un portefeuille leader du marché qui répond aux besoins de trésorerie de sociétés de toutes tailles, tous budgets, volumes de transactions et toutes capacités informatiques.

Le prix Central Banking reconnait l'excellence dans une communauté confrontée à un paysage en constante évolution, où la stabilité des prix et financière doit être maintenue et communiquée dans un contexte d'innovation permanente en matière de gestion de services financiers, de réserves et de devises. Les lauréats précédents sont la Banque centrale du Canada, la Banque centrale d'Irlande et Lesetja Kganyago, gouverneur de la South African Reserve Bank. La cérémonie de remise des prix 2019 aura lieu le 13 mars à Londres.

À propos d'ION

ION fournit des solutions logicielles d'automatisation de négociations et de flux de travail essentielles aux institutions financières, banques centrales, gouvernements et entreprises. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.iongroup.com.

