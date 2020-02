Le centre de formation à l'enseignement du yoga et de retraite de yoga Rishikul Yogshala accueille tous les étudiants en Inde et au Népal en 2020

Rishikul Yogshala invite à bras ouverts les amateurs de yoga du monde entier à venir s'immerger dans la merveilleuse pratique du yoga, et à approfondir leurs connaissances personnelles et leur expérience de la purification des énergies pour un mode de vie sain. L'objectif est de permettre aux étudiants d'accéder à une vie plus saine, et depuis 2010, Rishikul Yogshala aide et guide ses étudiants vers un meilleur mode de vie. Le calendrier et le programme de l'école, conçus avec attention, permettent aux yogis d'approfondir leur pratique. Ici, les amateurs de yoga pourront découvrir leur propre parcours en utilisant les connaissances, les techniques, les outils et l'espace qu'ils obtiendront par la méditation, des séances de yoga intenses, une pratique spirituelle et des retraites de yoga approfondies.

Rishikul Yogshala offre des cours de formation à l'enseignement du yoga de 200, 300 et 500 heures, ainsi que diverses sortes de retraites qui permettront aux yogis de se transformer, de grandir et de se développer dans leur domaine personnel. Le premier programme de 200 heures est considéré comme l'étape fondamentale à partir de laquelle les yogis feront leurs premiers pas dans leur beau voyage. L'objectif principal de cette formation est de développer une base solide à travers les asanas, la méditation, les alignements, les ajustements, la philosophie et le pranayama. L'étape suivante est le programme de formation de 300 heures, qui aide l'apprenti à faire progresser sa pratique et ses connaissances à un niveau supérieur. Depuis près de 10 ans, nos écoles offrent aux élèves d'excellentes expériences, des programmes authentiques et profondément enracinés, de la nourriture nutritive et délicieuse, ainsi qu'un hébergement convenable de style védique avec un environnement hygiénique.

L'équipe dévouée et déterminée, bâtie sur le respect, la croissance personnelle, la foi et des relations profondes, est heureuse de faire partie de cette organisation. Rishikul Yogshala met à la disposition de ses apprentis les meilleures gourous qui offrent une vision d'un yoga profondément enraciné et de la façon dont celui-ci contribue à façonner la vie des gens en élevant leur moral, en améliorant leur esprit et en rendant leur corps plus sain.

À propos de Rishikul Yogshala

Rishikul Yogshala a l'honneur d'aider les yogis à réaliser leurs rêves, et depuis près de 10 ans, de guider les étudiants vers un avenir meilleur. Cette école, agréée par la Yoga Alliance, s'est attiré une grande admiration en raison de ses mentors qualifiés, de son cursus soigneusement conçu et de ses équipements bien définis. Il s'agit d'un lieu excellent pour tous les amoureux du yoga qui cherchent à avoir une vie plus saine en atteignant la paix, le calme et la bonne santé.

