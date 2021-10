Le Centre de recherche européen XCMG figure dans la liste des 100 meilleures pratiques mondiales en matière de transfert de technologie d'Innovation China

Plus de 40 experts de haut niveau dans le domaine du transfert de technologie et de la coopération internationale ont examiné la liste. Les pratiques ont été présentées dans cinq catégories, notamment « Meilleure pratique de plate-forme d'industrialisation technologique d'innovation transfrontalière », « Meilleure pratique de l'activité d'échange », « Meilleure pratique de la coopération sino-étrangère en matière d'innovation industrielle technologie » et « Meilleure pratique de coopération industrie-université et intégration économique régionale des sciences et des technologies ». Les modèles opérationnels, l'expérience pratique et les caractéristiques des pratiques sélectionnées seront promus afin d'accroître l'influence et l'autorité dans l'ensemble de l'industrie.

Le Centre de recherche européen XCMG a été créé en 2012 à Krefeld, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, grâce à de nouvelles créations d'investissements. Il emploie aujourd'hui plus de 3 000 personnes en Europe, dont 98 % sont des employés locaux.

« Le centre sert de plate-forme d'innovation pour mener à bien la recherche et le développement de technologies et de produits de base pour le marché européen. XCMG a chargé des spécialistes de la production et de la R&D de Chine de travailler avec des techniciens locaux en Allemagne pour développer des technologies innovantes avec des droits de propriété intellectuelle indépendants », a déclaré Zhang Chengyu, directeur général du XCMG European Research Center GmbH.

La plate-forme a reçu le prix du meilleur investissement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2013 et a remporté le prix de l'investissement remarquable pour les entreprises chinoises en Allemagne en 2019. Soutenu par l'Institut de recherche XCMG, le centre a également réalisé des percées continues en utilisant pleinement les ressources scientifiques et technologiques avancées en Europe et les avantages en matière de ressources de la Chine et de l'Europe. Il s'est concentré sur les technologies de base clés telles que l'hydraulique, la transmission, l'électronique et les logiciels, la technologie de contrôle intelligent, les normes nationales et plus encore.

XMCG a lancé plus de 30 projets d'innovation et obtenu plus d'une douzaine de brevets internationaux. De plus, ses technologies innovantes ont été appliquées dans les produits de grues, d'excavatrices et d'équipements de lutte contre l'incendie, ainsi que dans les composants de base tels que les boîtes de vitesses, les vannes hydrauliques haut de gamme et les contrôleurs de haute sécurité.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1639692/XCMG_European_Research_Center_Featured_Innovation_China_s_Global_Top_100.jpg

