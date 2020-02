Le Centre de secours du roi Salmane lance le 2e Forum humanitaire international

RIYAD, Arabie saoudite, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief) accueillera le 2e Forum humanitaire international les 1er et 2 mars 2020, à Riyad, en Arabie saoudite. Ce rendez-vous est l'un des plus importants du calendrier humanitaire et réunira quelques-uns des plus grands experts humanitaires du monde pour explorer d'importants changements et des moyens plus efficaces de fournir une aide.

Le forum abordera quelques-uns des défis humanitaires mondiaux les plus urgents à l'heure actuelle, et ce en s'inspirant des meilleures pratiques des principaux acteurs de l'aide humanitaire pour trouver des solutions qui profiteront à toutes les personnes se trouvant dans le besoin.

Lors de l'annonce de l'événement, le superviseur général de KSrelief, Son Excellence Dr Abdullah Al Rabeeah, a déclaré : « Le 2e Forum international de Riyad intervient à un moment où la communauté humanitaire internationale doit relever de nombreux défis. Il s'agit d'une occasion unique pour les principaux acteurs, experts et scientifiques humanitaires de se réunir pour débattre des défis actuels de manière ouverte, transparente et honnête. Si nous ne parvenons pas à trouver des moyens plus innovants d'augmenter l'impact et l'efficacité de notre travail, nous laisserons tomber ceux qui ont le plus besoin de notre aide… Il est donc de notre devoir d'agir. »

Parmi les participants figurent, entre autres mandataires, le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Sir Mark Lowcock, le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et la ministre d'État pour la coopération internationale des Émirats arabes unis, Reem Al Hashimy.

Dr Al Rabeeah a déclaré que l'Arabie saoudite est un acteur de plus en plus influent dans la communauté humanitaire internationale et a ajouté que le prochain forum servira de plate-forme pour discuter des solutions pratiques à certains des défis humanitaires les plus urgents du monde en s'inspirant des meilleures pratiques des principales organisations humanitaires.

Fondée en 2015, KSRelief a appuyé plus de 1 200 projets dans le monde entier s'attaquant à des problèmes comme la sécurité alimentaire, la coordination des secours humanitaires et d'urgence, l'éducation et l'assainissement de l'eau. En 2019, l'organisme a fait don de près d'un milliard de dollars d'aide pour travailler avec 144 partenaires différents dans le but d'alléger les souffrances de toutes les personnes du monde se trouvant dans le besoin. Plus récemment, KSrelief a fourni une assistance à la Chine pour lutter contre le coronavirus.

Pour les inscriptions des médias et plus d'informations sur les séances et les conférenciers, rendez-vous sur https://rihf.ksrelief.org/Home

