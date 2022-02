Le Centre financier international de Dubaï enregistre sa meilleure performance en 17 ans et fait entrer la ville dans sa prochaine phase de croissance

Le DIFC a encore renforcé son profil mondial en connaissant une année de forte croissance malgré la pandémie qui touche le monde. Le Centre a atteint les objectifs de croissance de sa stratégie 2024 avec trois ans d'avance au premier trimestre 2021. Il a enregistré 996 inscriptions d'entreprises l'an dernier, soit le plus jamais enregistré en une seule année pour le Centre et une augmentation de 36 % par rapport à 2020. Le nombre d'entreprises a plus que triplé par rapport au nombre moyen enregistré au cours des dix dernières années. Le nombre total d'entreprises inscrites actives au DIFC a augmenté de 25 % , passant de 2 919 en 2020 à 3 644 . Un total de 1 124 entités financières et liées à l'innovation sont maintenant actives et actives au sein du DIFC, une hausse de 23 % (915) par rapport à 2020.

Parmi les 3 644 entités inscrites, le DIFC compte 17 des 20 plus grandes banques au monde, 25 des 30 plus grandes banques mondiales d'importance systémique, 5 des 10 plus grandes compagnies d'assurance, 5 des 10 plus grands gestionnaires d'actifs et de nombreux cabinets d'avocats et de consultants mondiaux.

Une croissance importante a été réalisée dans tous les secteurs d'activité, y compris les services bancaires, les marchés financiers, la gestion de patrimoine et d'actifs et les services professionnels. Un nombre exponentiel de nouveaux clients provient des secteurs des technologies financières et de l'innovation. En 2021, ceux-ci sont passés de 303 en 2020 à 503.

Voici quelques-unes des entreprises notables qui se sont jointes au Centre en 2021 : Air Liquide Middle East & India Holding Limited, BentallGreenOak Advisors (R.-U.) LLP, DP World Financial Services, Dual Corporate Risks Limited, General Reinsurance AG, Howden Insurance Brokers Limited, Hines, Mamopay, Richemont et Thunderbird Global Innovation Center.

L'emploi a progressé de 11 % pour s'établir à 29 700, avec une augmentation nette d'environ 3 000 employés, ce qui indique la plus forte croissance nette en plus d'une décennie. Ces emplois représentent une main-d'œuvre hautement qualifiée, composée de 150 nationalités qui contribuent le plus au PIB par habitant dans tous les secteurs économiques de Dubaï.

En 2021, le DIFC a également enregistré son chiffre d'affaires annuel et son bénéfice d'exploitation les plus élevés. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 897 millions d'AED sur un an, comparativement à 774 millions d'AED en 2020, et une hausse de 7 % par rapport au chiffre d'affaires de 838 millions d'AED réalisé en 2019. Le bénéfice d'exploitation pour 2021 a atteint 573 millions d'AED, soit une augmentation de 26 % par rapport aux 457 millions d'AED enregistrés en 2020 et une hausse de 13 % par rapport aux 510 millions d'AED comptabilisés en 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749022/Dubai_International_Financial_Centre.jpg

