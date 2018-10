Le Centre national de recherche sur les primates de Tulane reçoit le 100e système de PET préclinique de Mediso avec l'installation du MultiScan à très grand champ de vision et extrême résolution (LFER150) pour la PET et la CT

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751910/Mediso_USA_Logo.jpg )

S'inscrivant dans la mission du centre, le MultiScan LFER150 PET/CT aidera les chercheurs à améliorer la santé humaine et animale en utilisant des techniques d'imagerie in vivo non invasives pour trouver de meilleurs traitements contre les principales maladies infectieuses. Le MultiScan LFER 150 PET/CT est le seul scanner PET/CT intégré à grand diamètre et axé sur la recherche qui prend en charge l'imagerie du corps entier des primates non humains (PNH) et des animaux plus petits à une résolution inférieure au millimètre. Le système est doté de l'anneau (« gantry ») PET/CT intégré le plus polyvalent jamais conçu, qui permet des études dynamiques en position couchée et assise, nécessaires pour les études sur les PNH réveillés. Grâce à leur construction unique, les systèmes CT (tomodensitométrie) et PET partagent le même champ de vision, ce qui élimine le besoin de déplacer le sujet pendant l'opération.

Le LFER150 PET/CT prendra en charge le programme de recherche du TNPRC consacré aux maladies infectieuses, en particulier la recherche sur la tuberculose axée sur le développement de vaccins, la pathogenèse et le traitement.

« Nous avons investi pendant des années pour faire du LFER150 PET/CT un outil dédié et efficace pour l'imagerie des primates non humains, tant pour la tomographie par émission de positrons que pour la tomodensitométrie. Nous sommes heureux de travailler avec des institutions prestigieuses comme le TNPRC », déclare Illes Muller, associé directeur de Mediso USA. Comme tous les systèmes précliniques de PET/CT de Mediso, le LFER150 a été conçu pour l'évaluation quantitative des études PET et CT.

À propos de Mediso USA, LLC

Mediso USA distribue le portefeuille d'imagerie préclinique de Mediso aux États-Unis et au Canada et apporte le développement d'applications et le soutien technique nécessaire pour la recherche en sciences de la vie. L'entreprise est basée à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.medisousa.com.

À propos de Mediso Ltd.

Mediso Ltd. est spécialisée dans l'imagerie nucléaire et moléculaire et axée sur le développement, la fabrication, la vente et le service après-vente de systèmes d'imagerie multimodale in vivo. Elle offre des solutions complètes, depuis la conception du matériel jusqu'aux logiciels de quantification, tant pour les soins cliniques aux patients que pour la recherche de pointe en sciences de la vie. La gamme nanoScan® est le choix de prédilection pour l'imagerie préclinique, notamment avec les premières combinaisons précliniques intégrées PET/MRI, PET/CT, SPECT/CT et SPECT/MRI au monde.



