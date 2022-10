Le champion du box-office de la Fête nationale chinoise, « HOME COMING », arrivera dans le monde entier à partir du 21 octobre

BEIJING, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis le 8 octobre, le film HOME COMING est officiellement en tête du box-office de la Fête nationale chinoise avec plus de 152 millions de dollars en semaine d'ouverture. CMC Pictures a déjà annoncé le plan de distribution mondiale du titre et sa sortie en Amérique du Nord, en Océanie, en Europe, en Asie du Sud-Est et dans le reste des principaux marchés cinématographiques est prévue à partir du 21 octobre.

HOME COMING TRAILER

Inspiré de faits réels, à travers le désert et les tirs d'artillerie, le film HOME COMING dépeint le voyage périlleux de 2 diplomates chinois non armés emmenant 125 Chinois d'outre-mer pour fuir un pays déchiré par la guerre. Le film est réalisé par Xiaozhi Rao, produit par Frant Gwo et Hongwei Wang, avec Yi Zhang, Junkai Wang et Tao Yin.

Tourné en IMAX, HOME COMING a construit une ville désolée de 20 000 m2 et a été filmé dans un véritable désert. Sa qualité authentique a été largement saluée après la projection.

CMC Pictures, le distributeur étranger de HOME COMING, a distribué à l'échelle internationale plus de 60 superproductions chinoises telles que THE WANDERING EARTH, NE ZHA, WOLF WARRIOR 2, IP MAN4: THE FINALE et A WRITER'S ODYSSEY. Il est actuellement l'un des principaux distributeurs de films chinois sur le marché mondial.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1916801/video.mp4

SOURCE CMC PICTURES