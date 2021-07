Le championnat international de pêche aux leurres organisé par GWM POER, qui contribue à façonner une expérience de vie tout terrain, est terminé.

La pêche aux leurres, qui a vu le jour en Amérique du Nord, est devenue une compétition sportive populaire à l'échelle mondiale après 40 ans d'évolution. Les amateurs de pêche adorent ce sport. Les passionnés de la pêche aux leurres doivent transporter leur équipement professionnel, leur embarcation et le matériel de randonnée dont ils ont besoin à travers les montagnes et sur l'eau. Par conséquent, ils doivent avoir un pick-up qui leur permet de s'aventurer hors des sentiers, peut tirer un bateau et possède une capacité de chargement importante pour transporter leurs objets. Le coffre arrière ouvert et autonome du pick-up POER de GWM est idéal pour y placer du matériel et permet de tirer facilement une embarcation pour la pêche aux leurres, sur tous les terrains. Pouvant être placé fixement dans 70 cm d'eau, le pick-up POER de GWM est un produit prisé aux yeux des amateurs de pêche aux leurres. Il s'agit de la deuxième année consécutive où GWM POER parraine le championnat international de pêche aux leurres. Ses services de soutien aux véhicules ont été largement salués par les participants du championnat.

En tant que fabricant de pick-up sécuritaires et intelligents de prochaine génération, GWM POER adopte une approche axée sur le client et explore différentes activités pour faire de son produit un compagnon intime dans toutes les situations. En plus de la pêche aux leurres, GWM POER a également exploré huit activités extérieures à travers le monde, y compris le cross-country, les expéditions et le camping, affichant une performance irréprochable dans tous les scénarios et créant des possibilités infinies de modes de vie diversifiés pour les utilisateurs du monde entier.

À l'aide de trois différents modes de verrouillage, d'un mode grimpage, d'un mode demi-tour de type char d'assaut, de 7 modes de conduite tout terrain et d'un ensemble de dispositifs utiles au hors-piste, le pick-up POER de GWM a surmonté facilement les mauvaises conditions routières dans le cadre de l'enquête sur l'élévation du mont Everest. Dans le cadre du périple, le pick-up a été confronté à la pluie, à la neige, au brouillard et à d'autres conditions météorologiques difficiles. Il a notamment traversé les routes enneigées et glacées du Kya Wu Lha Pass à 5 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui comprennent 108 virages au cœur du parc national du mont Everest, rendant ainsi hommage à l'esprit de l'alpiniste. En outre, GWM POER a invité les analystes bien connus Ahmed Al Shehri et Hani Daghustani à traverser des oasis, des déserts et des châteaux en Arabie saoudite afin de mettre en valeur l'impressionnante capacité de traficabilité, de dégagement et de chargement du pick-up au sein d'environnements exotiques. Le pick-up POER de GWM, qui combine la carrosserie des véhicules robustes, une technologie intelligente, une performance à toute épreuve et des caractéristiques de haute sécurité, a permis une adaptation aux multiples facettes de l'habitation dans les tentes et des motocyclettes en Afrique du Sud, tout en faisant appel aux émotions des utilisateurs grâce à l'intégration d'activités et de scènes de la vie quotidienne fondées sur des scénarios. À l'avenir, le modèle sera également pleinement intégré à la culture des pick-up en Afrique du Sud grâce à une série d'activités sponsorisées par l'entreprise et menées parallèlement dans les secteurs de la pêche en mer, du cyclisme et du camping.

Depuis son lancement, le pick-up POER de GWM a conquis des dizaines de milliers de personnes et a acquis une grande notoriété au sein du marché. Il a même remporté le prix « Best Pickup of the Year » au Chili, le prix « The Car of the Year » décerné par différents médias faisant figure d'autorité en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que différents prix de référence de façon consécutive. À l'avenir, GWM POER continuera d'optimiser ses produits, de faire preuve d'innovation dans ses scénarios d'utilisation et de créer une expérience du produit encore plus géniale pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1580196/GWM.jpg

SOURCE GWM