Le changement rapide des comportements en 2020 hâte l'adoption par le grand public de tendances dans le numérique, la santé et la durabilité, indique PwC

45 % des consommateurs mondiaux considèrent les soins de santé comme l'une des trois raisons majeures pour vivre en ville

69 % des consommateurs mondiaux s'attachent davantage à la santé mentale et au bien-être

43 % des consommateurs mondiaux attendent une responsabilisation des entreprises quant à leur impact sur l'environnement

L'intensification des tendances et des comportements du grand public, laquelle se manifestait déjà avant la flambée épidémique de COVID-19, vient de faire un nouveau bond en avant et ceci incitera les détaillants et sociétés en contact avec le public à réinventer la façon d'exercer leurs activités, d'après un nouveau rapport de PwC.

Les conclusions de deux sondages effectués avant et après la pandémie de COVID-19 et parus aujourd'hui dans l'étude Global Consumer Insights ('Perspectives mondiales sur le consommateur') que PwC publie pour la 11e année consécutive, se concentrent sur les habitudes et comportements d'achat du grand public en milieu urbain, et sur la façon dont cette perturbation à l'échelle mondiale a imposé un mouvement plus rapide vers un mode de vie plus numérique. Des milliards de personnes dans le monde entier vivent dans des villes et cette concentration a déterminé une ère nouvelle dans la consommation mondiale : les villes sont les plaques tournantes où se produit l'activité économique.

Les résultats de l'étude révèlent que la pandémie avec pour conséquence la mise en place de mesures de distanciation physique a conduit à des changements fondamentaux sur la manière dont les consommateurs travaillent, mangent, communiquent et prennent soin de leur santé.

Les consommateurs ont adapté leur façon de faire les courses

Les mesures de distanciation physique mises en place à cause du coronavirus ont eu un impact sur tous les aspects de la vie des consommateurs, y compris comment faire leurs provisions. Faire les commissions dans les magasins d'alimentation reste certes le moyen de prédilection, mais plus d'un tiers des consommateurs (35 %) achètent maintenant leurs denrées en ligne, et 86 % de ceux-ci prévoient de continuer lorsque les mesures de distanciation physique seront levées. Pour les produits non alimentaires, les achats en magasin avant la pandémie continuaient à l'emporter sur ceux en ligne lorsque 47 % des consommateurs affirmaient faire leurs achats dans des magasins traditionnels tous les jours ou toutes les semaines, par rapport aux achats par téléphone mobile (30 %), ordinateur (28 %) et assistants vocaux intelligents (15 %). Depuis lors, les achats en ligne pour articles non alimentaires ont affiché une augmentation conséquente (téléphone mobile : 45 % ; ordinateur : 41 % ; tablette : 33 %), cette tendance étant particulièrement prononcée en Chine et au Moyen-Orient où respectivement 60 % et 58 % des personnes interrogées disent avoir commencé à faire plus d'achats sur leurs téléphones mobiles.

L'importance de la connexion, de la communauté et des soins autoadministrés est manifeste

Par rapport aux autres groupes, 59 % des milléniaux et 57 % de ceux qui ont des enfants accordent une plus grande importance à leur bien-être. Les soins autoadministrés suscitent un intérêt croissant, avec 51 % des consommateurs urbains admettant ou admettant fortement qu'ils font plus attention à leur santé mentale, à leur bien-être mental, à leur santé physique et à leur régime en raison de la COVID-19.

Les citadins interrogés après la flambée épidémique estimaient la sécurité et la sûreté, et les soins de santé tout aussi importants pour leur qualité de vie que les perspectives d'emploi, avec 49 % et 45 % des réponses respectives en ce sens par rapport à 45 % pour l'emploi.

Consommateurs et durabilité

Notre recherche a révélé une adoption claire de la durabilité et un sens du devoir civique. Par exemple, dans les résultats du sondage effectué avant la pandémie, 45 % de nos personnes interrogées au niveau mondial disaient éviter autant que possible l'utilisation du plastique, 43 % souhaitaient voir les entreprises tenues responsables de leur impact sur l'environnement et 41 % comptaient sur une élimination par les détaillants des sacs et emballages en plastique de denrées périssables. Point intéressant, quand nous avons demandé aux consommateurs de désigner qui est le plus responsable pour encourager des comportements durables dans leur ville, 20 % ont choisi « moi en tant que consommateur », tandis que 15 % ont choisi « le producteur ou le fabricant ». Lorsque nous avons questionné ces consommateurs sur leur désir de partager leurs données, 49 % se sont montrés disposés à le faire à condition que cela aide à améliorer leur ville.

« Si certaines tendances sont déjà depuis un certain temps à la hausse, notre recherche montre que la pandémie a accentué chez les consommateurs une aspiration à la transparence, à la durabilité et à la commodité. Les sociétés qui récolteront le plus d'avantages sont celles qui ont établi une relation de confiance avec le consommateur, qui ont investi pour que ses achats suivent de bout en bout un parcours fluide, sans point de friction, et qui ont pour priorité la santé et la sécurité du consommateur, » fait valoir Steve Barr, responsable des marchés mondiaux de consommateurs chez PwC US.

En outre, Oz Ozturk, responsable du conseil sur les marchés mondiaux de la consommation chez PwC UK, a commenté : « Au cours de nos 11 années d'enquêtes sur les consommateurs autour du globe, nous n'avons jamais documenté une convergence aussi nette de thèmes centrés sur la transparence, la durabilité et la conscience sociale. À un moment aussi décisif, la nécessité d'établir une relation de confiance avec leurs clients ne peut pas être plus claire pour les sociétés s'adressant au consommateur. »

