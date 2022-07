Le chargeur de VE à facturation intelligente « Q Charger » d'AUTOCRYPT reçoit la certification OCPP 1.6

Le Q Charger est un chargeur conçu pour un usage partagé. Les utilisateurs peuvent scanner le code QR unique situé sur chaque chargeur via l'application d'AUTOCRYPT, après quoi le paiement sera traité dans l'application à l'aide de la carte de paiement enregistrée. Le module d'authentification intégré du chargeur vérifie en toute sécurité l'identité de l'utilisateur et le statut du paiement avant d'autoriser la recharge. Tous les paiements sont alors reçus par l'opérateur d'infrastructure de recharge (OIR) ou le propriétaire du chargeur, qui est responsable de la facture d'électricité.

« Notre objectif est double : faire en sorte que les chargeurs soient plus accessibles et que l'expérience de rechargement soit plus agréable pour les propriétaires de VE. Pour les millions de personnes qui vivent en appartement en Corée, l'absence de bornes de recharge a été un obstacle majeur à l'adoption des VE. Le déploiement de nos chargeurs à facturation intelligente dans les appartements et les bureaux constitue une solution de recharge des VE fiable, rapide et efficace », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « De plus, la certification OCPP 1.6 valide la sûreté, la sécurité et la durabilité de nos chargeurs. Nous nous réjouissons à la perspective d'améliorer les capacités de recharge dans les espaces de stationnement partagés partout dans le monde. »

Le projet Q Charger d'AUTOCRYPT est une sous-composante de sa plateforme complète d'information et de recharge EVIQ, une plateforme numérique intégrée qui connecte les propriétaires de VE et les OIR grâce au big data pour améliorer à la fois l'expérience de recharge des VE et la gestion des bornes de recharge.

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), les systèmes embarqués et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

