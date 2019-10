Le chef de file de l'industrie du vapotage Ritchy Group publie des données classées

La société a décidé de publier tous les ingrédients entrant dans la composition des e-liquides Liqua et Aramax, et invite tous les fabricants professionnels de produits de vapotage à rejoindre ce mouvement et à partager publiquement leurs données internes avec les consommateurs, les médias et les professionnels du secteur.

PRAGUE, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Ritchy Group, un fabricant de premier plan de e-liquides européen, a rendu public aujourd'hui la liste complète des ingrédients utilisés dans les e-liquides afin de fournir des informations détaillées aux consommateurs suite aux récents cas de lésions pulmonaires survenus aux États-Unis. Ritchy Group a aussi divulgué ses normes de qualité de fabrication et ses procédures de contrôle. Ils sont disponibles à l'adresse www.ritchy.com/public.

« Depuis 10 ans, nous croyons en la transparence et nous sommes confiants que nos produits de vapotage font partie des plus vérifiés au monde », a déclaré Max Kosenko, PDG de Ritchy Group Ltd. « Nous faisons un premier pas en partageant publiquement tous les ingrédients contenus dans nos produits afin que tout le monde puisse s'assurer de sa sécurité. Nous invitons les autres fabricants responsables à suivre notre démarche et partager leurs données. Ensemble, nous pouvons améliorer la discussion rationnelle avec le public et les régulateurs sur l'avenir de l'industrie avec le potentiel de réduire considérablement l'habitude la plus dangereuse de nos jours. »

Ritchy s'engage à partager encore plus de détails sur les produits et les ingrédients dans un avenir proche. Il est temps que l'industrie du vapotage s'ouvre. Nous encourageons les autres fabricants de produits de vapotage à signer la lettre de politique ouverte disponible sur le site de Ritchy et à confirmer leur engagement envers le contrôle qualité et la transparence totale.

À propos de Ritchy Group :

Ritchy Group Ltd. est une société d'innovation et de technologie mondiale opérant dans l'industrie des cigarettes électroniques et des e-liquides. Depuis 2009, elle offre des solutions alternatives aux fumeurs adultes dans plus de 85 pays. Basée à Prague, en République tchèque, et à Shenzhen, en Chine, Ritchy possède des équipes professionnelles en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et en Russie qui dirige le développement commercial des marques LIQUA et ARAMAX.

Pour toutes demandes, veuillez nous contacter sur le site www.ritchy.com ou par e-mail à l'adresse media@ritchy.com.

Andrey Zalivin

Directeur du développement commercial

Téléphone mobile | +31-62-762-5395

andrey.zalivin@goritchy.com

