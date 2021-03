Le chef de file en technologies publicitaires TripleLift annonce un investissement majoritaire de Vista Equity Partners

Ce partenariat accélérera l'expansion mondiale des produits et l'innovation en T.V.C.

NEW YORK, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- TripleLift , l'une des plus grandes plateformes de technologie publicitaire au monde, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour recevoir un investissement majoritaire de Vista Equity Partners. Vista, une société mondiale d'investissement de premier plan axée sur les logiciels d'entreprise et les entreprises axées sur les données et la technologie, contribuera à stimuler l'innovation chez TripleLift et à accélérer la croissance mondiale.

« Nous sommes devenus un chef de file dans le domaine de la technologie publicitaire, et nous nous réjouissons à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, » a déclaré Eric Berry, cofondateur et directeur général de TripleLift. Au moment de rechercher un partenaire d'investissement, nous mettons l'accent sur une compréhension approfondie de la technologie publicitaire et la volonté de développer notre portefeuille de produits novateurs à forte croissance. Vista est ce partenaire. »

Fondée en 2012, TripleLift est le moteur de la prochaine génération de publicité programmatique. L'entreprise invente de nouveaux formats publicitaires et crée des marchés bilatéraux, ce qui donne aux éditeurs du monde entier la possibilité de monétiser leurs produits. L'entreprise s'est hissée au rang de chef de file de la publicité programmatique intégrée, a étendu son offre à l'affichage et à la vidéo et commercialise maintenant des produits révolutionnaires de télévision connectée . TripleLift fait affaire avec plus de 80 % des 100 principaux éditeurs Comscore, les 20 principales plates-formes axées sur la demande et la totalité des 100 principaux annonceurs selon AdAge. L'an dernier, TripleLift a traité plus de 40 billions de transactions publicitaires sur des ordinateurs de bureau, appareils mobiles et télévisions connectées.

« TripleLift est une entreprise de technologie publicitaire de nouvelle génération qui a réussi à trouver et à développer de nombreux nouveaux marchés depuis sa création, a déclaré Michael Fosnaugh, codirecteur de Vista Flagship Fund et directeur général principal. Dans chaque cas, l'entreprise a créé une valeur unique pour l'ensemble de l'écosystème d'entreprises, y compris des marques, des éditeurs et des partenaires, et nous sommes ravis de travailler avec Eric et l'équipe pour faire croître ses activités. »

« Vista est heureuse de s'associer à TripleLift et d'avoir un tremplin très prometteur pour la croissance, » a déclaré Rod Aliabadi, directeur général de Vista Equity Partners. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à faire figure de chef de file dans le domaine de la publicité programmatique, ce qui nous permettra de saisir les occasions qui se présentent en T.V.C. et de poursuivre notre expansion sur les marchés internationaux prioritaires en Europe et en Asie. »

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2021. Eric Berry demeurera président directeur général et continuera de siéger au conseil d'administration. True Ventures et Edison Partners, deux premiers investisseurs de TripleLift, continueront d'investir dans l'entreprise.

Centerview Partners LLC agit à titre de conseiller financier exclusif de TripleLift, tandis que Goodwin Procter LLP et Reitler Kailas et Rosenblatt LLC agissent à titre de conseillers juridiques. JP Morgan est conseiller financier auprès de Vista, tandis que Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos de TripleLift

TripleLift est l'une des entreprises de technologie publicitaire dont la croissance est la plus rapide au monde. Ses activités combinent créativité et technologie des médias. Sa mission est d'améliorer la publicité pour tous, les propriétaires de contenu, les annonceurs et les consommateurs, en réinventant le placement publicitaire un média à la fois. Grâce à ses sources directes de stocks, à ses gammes de produits diversifiées et à sa créativité conçues pour une application à grande échelle à l'aide de la technologie de vision artificielle, TripleLift favorise l'émergence de la prochaine génération de publicité programmatique du bureau à la télévision. En janvier 2021, TripleLift a enregistré une croissance supérieure à 70 % pour une cinquième année consécutive. TripleLift figure aux classements Hottest AdTech Company de Business Insider, du Magazine Inc. 5000, du Crain's New York Fast 50 et du programme de récompenses Deloitte Technology Fast 500. Pour en savoir plus sur la façon dont TripleLift façonne l'avenir de la publicité, visitez triplelift.com .

À propos de Vista Equity Partners

Vista est une société d'investissement de premier plan à l'échelle mondiale. Au 30 septembre 2020, ses fonds en actifs gérés s'élevaient à plus de 73 milliards de dollars. L'entreprise investit exclusivement dans des logiciels d'entreprise et des entreprises technologiques et axées sur les données dans le cadre de stratégies de capital-investissement, de crédit, d'actions publiques et de capital permanent. Cela lui permet d'adopter une approche favorisant la création d'une valeur marchande durable au profit de son écosystème mondial d'investisseurs, d'entreprises, de clients et d'employés. Les investissements de Vista reposent sur une assise financière à long terme considérable et une expérience de la structuration de transactions axées sur la technologie, ainsi que sur des techniques de gestion souples et éprouvées qui stimulent une croissance durable. Vista croit que le pouvoir de transformation de la technologie est la clé d'un avenir encore meilleur. Celle-ci crée une planète plus saine, une économie plus intelligente et une communauté diversifiée et inclusive, et ouvre la voie à la prospérité. De plus amples informations sont disponibles à vistaequitypartners.com . Suivez Vista sur LinkedIn @Vista Equity Partners, et sur Twitter @Vista_Equity .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

Related Links

https://triplelift.com



SOURCE TripleLift