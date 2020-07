Le chiffre d'affaires à taux de change constant de LTI grimpe de 10,6 % en glissement annuel ; son bénéfice net est en hausse de 17,1 % en glissement annuel

MUMBAI, Inde, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE: 540005) (NSE: LTI), une société mondiale de conseil technologique et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le 1er trimestre de l'exercice 2021.

En dollars US :

Chiffre d'affaires de 390,3 millions USD ; en baisse de 4,8 % d'un trimestre à l'autre et croissance de 9,5 % en glissement annuel

; en baisse de et croissance de Chiffre d'affaires à taux de change constant en baisse de 4,7 % d'un trimestre à l'autre et croissance de 10,6 % en glissement annuel

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 29 492 millions INR ; en baisse de 2,1 % d'un trimestre à l'autre et croissance de 18,7 % en glissement annuel

; en baisse de Bénéfice net de 4 164 millions INR ; en baisse de 2,6 % d'un trimestre à l'autre et croissance de 17,1 % en glissement annuel

« COVID-19 est une crise sans précédent et son impact sur la vie et sur les moyens d'existence continue de se faire sentir à travers le monde. Je suis extrêmement fier de nos collaborateurs (LTItes) qui se sont regroupés pendant ces périodes pour assurer les livraisons des clients.

« Au cours d'un trimestre marqué par un environnement difficile, nous avons enregistré une croissance de 10,6 % du chiffre d'affaires en glissement annuel à taux de change constant et nous avons également conclu un contrat important.

« Nous restons déterminés à surpasser les attentes des clients face à cette pandémie sans précédent tout en accordant la priorité à la santé et au bien-être de nos collaborateurs. »

- Sanjay Jalona, PDG et directeur général

Accords récents conclus

Une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni a sélectionné LTI pour un contrat pluriannuel de plusieurs millions visant à fournir un soutien à distance de son infrastructure, des services de cybersécurité modernes et la migration vers IBM Power Cloud depuis sa plateforme de gestion de patrimoine patrimoniale

LTI a été choisie par une importante société aérospatiale américaine pour lui fournir des services gérés pour son centre de données et permettre la migration de son infrastructure sur site vers le Cloud

Une société de gestion de dette européenne de premier plan a sélectionné LTI pour mettre en œuvre une plateforme d'intégration numérique fonctionnant sous MuleSoft. Cette plateforme remplacera la couche de service patrimoniale existante et intégrera toutes les applications actuelles et futures dans ses 11 pays d'exploitation

Un producteur et distributeur de produits pétrochimiques a sélectionné LTI comme partenaire unique pour un contrat de support applicatif

La filiale de services OTT d'une grande entreprise de divertissement et de médias diversifiée a sélectionné LTI pour effectuer les optimisations nécessaires sur sa plateforme de gestion des droits

LTI a signé un accord de vente de licence pour sa plateforme MOSAIC avec un fabricant américain de systèmes de transport vertical

L'une des plus grandes sociétés de services sur champs pétroliers au monde a sélectionné LTI pour ses services de gestion de plateforme pour les devops de prochaine génération

Une société de fabrication de dispositifs médicaux a choisi LTI pour un contrat de services gérés

Un fournisseur de couverture d'assurance pour parcs de camionnage et transports publics a choisi de s'associer avec LTI sur son parcours de transformation engageant des services de gestion de données et des services de migration vers le cloud

Une grande société de services de gestion informatique a décidé de s'associer avec LTI dans un accord de services d'infrastructure gérée

Un fournisseur de solutions de chauffage et de refroidissement de premier plan a sélectionné LTI pour ses solutions de sécurité informatique

Prix et distinctions

LTI a été reconnue dans le rapport Forrester's Now Tech : Oracle Apps Implementation Services Providers, T2 2020

LTI a été reconnue comme une vedette montante pour les services d'applications gérées dans le rapport américain ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners 2020

LTI a été reconnue comme un leader pour Office 365 Integration dans le rapport américain ISG Provider Lens™ Microsoft Ecosystem 2020

LTI figure en tant que concurrent majeur et société la plus performante dans l'évaluation PEAK Matrix® 2020 des services informatiques de risque et de conformité SBF de l'Everest Group : Construction d'une infrastructure de données basée dans le Cloud pour des contrôles en temps réel intelligents

Powerupcloud, une filiale de LTI, a été sélectionnée comme l'un des partenaires de lancement mondiaux d'Amazon Web Services (AWS) Outposts – une initiative dans l'informatique Cloud hybride et Amazon Forecast

Autres faits saillants de l'exploitation

LTI a lancé un Accelerated Migration Program pour les clients de SAP avec Amazon Web Services (AWS), reflétant ses niveaux de connaissances les plus élevés dans les aspects fonctionnels et techniques de la migration vers le cloud AWS pour les solutions SAP

LTI a lancé Canvas, une plate-forme intégrée en partenariat avec Microsoft, qui rassemble divers processus, outils et méthodologies pour générer des résultats technologiques et commerciaux pour les équipes qui opèrent dans un environnement distribué

LTI a introduit SafeRadius, une application de retour au travail conforme au RGPD pour assurer le bien-être de la main-d'œuvre et améliorer l'efficacité opérationnelle lorsque les employés retournent au travail

LTI a été reconnue comme l'une des 5 meilleures marques informatiques en Inde et comme l'une des 100 meilleures marques du pays selon le rapport « India 100 2020 » de Brand Finance, un cabinet de conseil indépendant en évaluation de marque

LTI est devenue une signataire des Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU (UN Women's Empowerment Principles (WEP)), démontrant son engagement envers des pratiques commerciales sensibles au genre et l'égalité des chances sur le lieu de travail et entre les communautés à l'échelle mondiale

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une société mondiale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 400 clients de réussir dans un monde convergent. Gérant des opérations dans 30 pays, nous allons au-delà des attentes pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements mobiles, sociaux, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous confère une expertise concrète inégalée pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans toutes les industries. Notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (LTItes) permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

