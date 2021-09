Le chiffre d'affaires de GWM au premier semestre 2021 a atteint 61,9 milliards de yuans

Cette augmentation du chiffre d'affaires parallèlement à celle du bénéfice net peut être attribuée à l'augmentation constante du volume des ventes d'automobiles finies et du prix de vente moyen d'un véhicule. Les ventes de terminaux de GWM ont connu une croissance explosive au cours du premier semestre 2021, et 614 389 nouveaux véhicules ont été vendus, soit une croissance des ventes de 53,68 % en glissement annuel. Sa capacité de marque premium a également connu une amélioration constante, et le prix de vente moyen d'un seul véhicule a atteint 100 800 yuans, soit une croissance de 12,15 % en glissement annuel. L'amélioration de l'expérience, fruit de la mise en œuvre continue de technologies futuristes, est également un facteur clé de l'augmentation continue du volume des ventes de GWM. Au cours du premier semestre 2021, GWM a investi près de 2,9 milliards de yuans dans la recherche et le développement scientifique et technologique, soit une augmentation de 63,15 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cet investissement a été utilisé pour accélérer l'introduction dans les nouveaux produits de technologies futuristes telles que la consommation efficace de carburant, la conduite intelligente et l'habitacle intelligent, et pour renforcer l'innovation dans le domaine des nouvelles énergies et des technologies intelligentes.

Grâce aux performances exceptionnelles des modèles HAVAL H6 de 3e génération, HAVAL JOLION, GWM POER et d'autres modèles mondiaux sur les marchés étrangers tels que la Russie, l'Australie, le Chili et l'Afrique du Sud, les ventes de GWM à l'étranger ont atteint de nouveaux sommets, avec un volume de ventes à l'étranger de 61 559 véhicules au premier semestre de l'année et une croissance de 133,24 % en glissement annuel, ce qui a contribué à l'amélioration régulière des performances semestrielles. Compte tenu de la forte demande du marché mondial, GWM s'est fixé comme nouvel objectif stratégique de réaliser un volume de ventes à l'étranger de 1 million de véhicules en 2025, et déploie des efforts continus à cette fin. Récemment, GWM et Daimler Group ont signé un accord relatif à l'acquisition de l'usine Erasemapolis au Brésil. Cette acquisition permettra d'accélérer le développement de GWM sur le marché sud-américain. Parallèlement, GWM a également pénétré de nouveaux marchés internationaux, notamment le Népal, l'Irak et le Brunei, avec ses produits tels que le HAVAL H6 de 3e génération, le HAVAL JOLION et le GWM POER, et a poursuivi son expansion sur les marchés de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'ANASE.

Ensuite, avec la stratégie 2025 comme principe directeur et son objectif de devenir une « entreprise mondiale de technologie de la mobilité », GWM continuera à faire tous les efforts possibles et à surmonter toutes les difficultés pour promouvoir l'amélioration continue de la matrice de la marque de produit et de la force de la R&D scientifique et technologique, renforcer son développement mondial et essayer d'atteindre un nouveau sommet de développement.

