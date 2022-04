Le chiffre d'affaires de l'exercice 22 de LTI s'élève à 2,1 milliards d'USD, soit une croissance de 25,9 % ; le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 22 en USD a augmenté de 27,5 % par rapport à l'année précédente

MUMBAÏ, Inde, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 22 et pour l'ensemble de cet exercice.

Quatrième trimestre de l'exercice 22

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 570,4 millions USD , soit une croissance de 3,1 % par rapport au trimestre précédent et de 27,5 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance des revenus à taux de change constant de 3,6 % par rapport au trimestre précédent et de 29,0 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 43 016 millions d'INR , croissance de 4,0 % par rapport au trimestre précédent et de 31,6 % par rapport à l'année précédente

, croissance de Le revenu net s'élève à 6 375 millions d'INR, soit une croissance de 4,1 % par rapport au trimestre précédent et de 16,8 % par rapport à l'année précédente

Exercice 22 complet

En dollars américains :

Le chiffre d'affaires s'élève à 2 102,5 millions USD , soit une croissance de 25,9 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 25,8 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 156 687 millions d'INR ; croissance de 26,7 % par rapport à l'année précédente

; croissance de Revenu net de 22 985 millions d'INR ; croissance du revenu net de 18,6% par rapport à l'année précédente

Rendement du capital

Dividende final de 30 INR par action ; ratio de distribution de 41,9% pour l'année

; ratio de distribution de pour l'année Rendement des capitaux propres de 28,5 % pour l'année

« Nous sommes ravis de franchir la barre des 2 milliards de dollars de revenus avec une croissance record de 26 % pour l'exercice 22, la plus forte depuis notre introduction en bourse. Notre croissance a été généralisée à tous les secteurs verticaux, lignes de service, catégories de clients et zones géographiques. L'année a connu le plus grand nombre d'ouvertures de nouveaux clients et d'ajouts nets de personnel.

Au quatrième trimestre de l'année fiscale 22, nous avons remporté 4 grands contrats avec une nouvelle valeur commerciale nette de plus de 80 millions de dollars. Notre pipeline d'affaires continue d'être solide, et nous restons confiants quant au maintien d'une croissance de premier plan dans le secteur pour l'année à venir également. »

- Sanjay Jalona, PDG et directeur général

Contrats récents

- Sélectionné par une entreprise de services financiers figurant au classement Global Fortune 500 pour un engagement de services gérés de bout en bout impliquant la transformation, la gouvernance et le soutien des intergiciels et des données dans le cadre de leur fonction technologique globale

- Une société du classement Global Fortune 500, fournisseur de premier plan de notations, d'indices de référence, d'analyses et de données financières, a choisi LTI comme partenaire principal pour un engagement impliquant des données et des services numériques afin d'intégrer ses plateformes de données à sa récente acquisition

- Sélectionné par une entreprise de biens de consommation figurant au classement Global Fortune 500 en tant que partenaire stratégique pour les travaux de données et d'analyse visant à transformer et à obtenir des informations sur les fonctions commerciales les plus critiques de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et du marketing, ainsi que pour la création d'un centre de métadonnées

- Engagé par un organisme gouvernemental clé dans le domaine des soins de santé publics pour développer un écosystème et une infrastructure technologique fournissant, stockant et améliorant l'accès aux données publiques pertinentes et soutenant les programmes d'assurance santé publique

- Sélectionné par une grande entreprise de métaux et de mines pour un engagement de services gérés ERP impliquant des modules commerciaux clés tels que la gestion du transport, la technologie, l'engagement des clients et des fournisseurs à travers ses entités juridiques et plus de 40 unités opérationnelles

- Sélectionné par un fournisseur d'assurances biens et dommages basé en Amérique du Nord pour intégrer les systèmes de base et les données financières de plusieurs branches d'activité dans de nombreuses filiales dans un entrepôt de données d'entreprise centralisé

- Un important fournisseur de soins de santé du Moyen-Orient a choisi LTI, grâce à son partenariat stratégique avec un leader régional, pour le soutien de son centre de sécurité et d'exploitation de réseau

- Une grande banque a choisi LTI pour réorganiser son site Web afin de couvrir tous les aspects d'une expérience numérique, de l'hébergement dans le cloud et de la maintenance

- Une société internationale de services financiers en Europe a choisi LTI pour externaliser son service clientèle et créer un espace de travail numérique pour ses employés

- Sélectionné par une entreprise du Global Fortune 500 spécialisée dans la fourniture de produits et de services d'infrastructure informatique pour mettre à niveau sa plateforme ERP SAP S/4HANA

- Sélectionné par une entreprise mondiale de services de sécurité pour mettre en place un centre de commande numérique afin de surveiller l'infrastructure et le réseau, et de garantir une perturbation minimale

- Sélectionné par une société de services publics nord-américaine pour gérer les applications de base et les systèmes d'exploitation afin de garantir la rationalisation des accords de niveau de service et le respect des indicateurs clés de performance, la réduction des coûts et l'efficacité des opérations

Prix et reconnaissances

- LTI est reconnu comme leader dans les six quadrants du rapport ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report USA 2021

- LTI se positionne comme un leader et un acteur de premier plan dans l'évaluation PEAK Matrix® des services informatiques de Duck Creek d'Everest Group en 2022

- LTI dans la liste des 10 premiers fournisseurs de services informatiques de l'année 2022 selon la PEAK Matrix® d'Everest Group

- LTI est classée première dans la liste des meilleurs challengers ITS dans le PEAK Matrix® IT Service Provider of the Year 2022 d'Everest Group

- Fosfor Optic de LTI reconnu dans The Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric, rapport du premier trimestre 2022

- Fosfor Refract de LTI est reconnu dans The Forrester Now Tech: AI/ML Platforms, rapport du premier trimestre 2022

Autres faits marquants

- Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 19 avril 2022, a recommandé un dividende final de 30 INR par action (valeur nominale de 1 INR) pour l'exercice 2021-22. Le dividende total pour l'exercice 22 est de 55 INR par action, y compris le dividende intérimaire de 15 INR et le dividende spécial de 10 INR par action déclarés en octobre 2021 et juillet 2021 respectivement

- LTI a été classée 22e parmi les 25 marques de services informatiques ayant le plus de valeur dans le classement 2022 Brand Finance IT Services 25

- Le PDG de LTI, Sanjay Jalona, a été élu meilleur PDG 2022 dans la catégorie IT/ITES par Business Today

- LTI a reçu la médaille d'or d'EcoVadis pour ses pratiques ESG (environnement, travail et droits de l'homme, éthique et approvisionnement durable)

- Optic by Fosfor est nommé « Solution de catalogue de données de l'année » lors des 2022 Data Breakthrough Awards

- LTI étend sa présence aux États-Unis avec un nouveau centre d'engagement à Hartford, Connecticut

À propos de LTI

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 485 clients à réussir dans un monde convergent. Présents dans 33 pays, nous allons plus loin pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plate-forme Mosaic de LTI permettant leurs parcours mobiles, sociaux, analytiques, IoT et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 45 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et de créer de la valeur pour leurs clients, leurs employés et leurs actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

Conférence téléphonique et webcast audio sur les résultats

19 avril 2022 (20h00 IST)

Veuillez composer le numéro ci-dessous au moins 5 à 10 minutes avant l'horaire de la conférence afin de vous assurer que vous serez connecté à temps.

Numéro d'accès universel +91 22 6280 1107 +91 22 7115 8008 Numéro de péage international États-Unis : 13233868721 Royaume-Uni : 442034785524 Singapour : 6531575746 Hong Kong : 85230186877 Replay de la conférence téléphonique Disponible une heure après l'heure de fin de l'appel jusqu'au 26 avril 2022 Code de lecture : 52245 Numéro à composer : Inde +91 22 7194 5757 +91 22 6663 5757 Numéro vert pour les USA 18332898317 Numéro vert pour le Royaume-Uni 8007563427 Numéro vert de Singapour 8001012510 Numéro vert pour Hong Kong 800965553 Webcast audio L'audio de la conférence téléphonique sera disponible en ligne par le biais d'un webcast et peut être consulté à l'adresse suivante : https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI20220419 Cliquez ici pour votre DiamondPass™ DiamondPass™ est un service Premium qui vous permet de vous connecter à votre conférence téléphonique sans avoir à attendre un opérateur. Si vous avez un DiamondPass™, cliquez sur le lien ci-dessus pour associer votre pin et recevoir les détails d'accès à cette conférence. Si vous n'avez pas de DiamondPass™, veuillez vous inscrire via le lien et vous recevrez votre DiamondPass™ pour cette conférence.

