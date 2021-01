Le chiffre d'affaires de LTI USD augmentent de 5,8 % par rapport au trimestre précédent et de 8,5 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net augmente de 37,9 % par rapport à l'année précédente

Communiqué et fiche d'information sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021

MUMBAI, Inde, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE code : 540005) (NSE : LTI), une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2021.

En dollars américains :

· Chiffre d'affaires de 427,8 millions USD ; augmentation de 5,8 % par rapport au trimestre précédent et de 8,5 % par rapport à l'année précédente

· En devises constantes, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,3 % par rapport au trimestre dernier et de 7,4 % sur douze mois.

En roupies indiennes :

· L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 31 528 millions INR, soit une augmentation de 5,1 % par rapport au trimestre dernier et de 12,2 % sur douze mois.

· Les bénéfices nets ont atteint 5 193 millions INR, soit une hausse de 13,7 % par rapport au trimestre dernier et de 37,9 % sur douze mois.

« Nous sommes heureux de réaliser un bon trimestre avec une croissance de 5,8 % du chiffre d'affaires en USD. Cette évolution est due à une bonne dynamique de croissance dans l'ensemble de notre portefeuille. Nous continuons de constater une forte demande pour les solutions informatiques basées dans le Cloud. Notre partenariat de niveau 1 avec les hyperscalers nous permet de travailler étroitement sur les résultats des clients et les opportunités de mise sur le marché.

« Nous sommes heureux d'annoncer deux importantes transactions avec une nouvelle valeur contractuelle totale nette cumulée de 278 millions de dollars. Nous restons concentrés sur la mise en place et la mise à l'échelle de capacités différenciées. Un portefeuille d'affaires sain et une exploitation durable des clients nous rendent optimistes quant à l'avenir. »

- Sanjay Jalona, directeur général et administrateur délégué, LTI

Contrats récents

· Un leader de la transformation numérique basé aux Émirats Arabes Unis a choisi LTI comme partenaire de choix pour fournir le support et la maintenance des opérations d'infrastructure et d'application à ses clients existants et nouveaux. Dans le cadre de cet accord, LTI s'associera également avec les clients finaux dans leur démarche de Cloud computing et de transformation des opérations pour apporter le meilleur de l'infrastructure et de l'automatisation.

· Une entreprise énergétique du Global Fortune 500 a choisi LTI comme partenaire principal pour un accord de services gérés d'applications afin de créer et de consolider une plate-forme de prestation de services informatiques adaptés à l'entreprise dans toute l'organisation et de réduire le coût total de possession.

· Une entreprise américaine, qui fournit des solutions de marketing, de fidélisation et de paiement basées sur des données, a choisi LTI pour ses initiatives de transformation numérique centrées sur le client afin d'améliorer l'expérience du client, la réputation de la marque, l'acquisition et la fidélisation de la clientèle et la réduction des coûts grâce à la rationalisation des opérations.

· Une société d'ingénierie, de construction et d'exploitation minière située en Asie du Sud-Est s'est associée à LTI pour transformer ses fonctions d'approvisionnement, de vente, d'appel d'offres, de passation de marchés et d'analyse en utilisant SAP afin de favoriser l'excellence opérationnelle, d'assurer des aperçus basés sur des données et une prise de décision éclairée dans toute l'organisation.

· LTI a conclu un accord de vente de licence pour les produits d'IA, les décisions et le catalogue sur sa plate-forme Mosaic avec une multinationale de services bancaires et financiers afin d'améliorer l'efficacité de leurs rapports avec les régulateurs. Mosaic servira de plate-forme d'analyse de données unifiée permettant la consolidation de tous les modèles de risque de crédit et sera hébergée dans une configuration de Cloud hybride. Dans le cadre de l'accord, LTI sera un guichet unique fournissant le produit ainsi que des services de manutention, de déploiement, d'intégration et de test.

· Une importante société européenne de services financiers a choisi LTI pour gérer ses opérations d'infrastructure grâce à un modèle d'exploitation allégé et en exploitant la plate-forme Mosaic pour favoriser l'automatisation.

· Un important groupe d'assurance tous risques et de biens basé au Canada a choisi LTI pour consolider et transformer ses systèmes et processus d'administration des polices sur la plate-forme de Duck Creek afin d'assurer la rationalisation de ses opérations.

· Une société d'investissement immobilier américaine a choisi LTI pour fournir des services de soutien, de maintenance et de développement d'applications ainsi que des initiatives de mise en œuvre clés pour favoriser l'optimisation des coûts et la transformation numérique.

Prix et reconnaissances

· LTI est reconnu comme leader dans l'ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report, US 2020

· LTI reconnu comme leader et « Star Performer » dans l'évaluation PEAK Matrix® 2021 du groupe Everest sur les applications et les services numériques dans les marchés de capitaux

· LTI se positionne dans le quadrant des « Leaders » au sein de NelsonHall's Software Testing: Quality Engineering NEAT 2020

· LTI est reconnu comme un l'ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services Report, Nordics 2020

· LTI estt reconnu comme l'évaluation PEAK Matrix® 2021 Insurance Business Model Innovation Enablement Services du groupe Everest

Autres faits saillants

· LTI a gagné dans la catégorie « Valeur exceptionnelle » lors des Honda Indirect Procurement Supplier 2020 Awards, aux États-Unis. La catégorie « Valeur exceptionnelle » récompense les fournisseurs qui offrent le plus de valeur à Honda en reconnaissant le coût total de possession

· LTI est maintenant un partenaire de niveau « Elite » de Snowflake, la société deCcloud de données. LTI est également devenu le premier partenaire de Snowcase, un programme lancé par Snowflake pour développer et commercialiser des solutions spécifiques à l'industrie afin d'accélérer le voyage des entreprises pour la transformation des données dans le Cloud.

· LTI est maintenant un partenaire de niveau « Premier » de Google Cloud

· LTI est maintenant un partenaire « Platinum » d'IBM

· LTI s'est associé à Temenos pour lancer une plate-forme de banque numérique dans la région nordique

· LTI a été classée parmi les 50 premières entreprises (note « A ») dans le classement BW BusinessWorld India des entreprises les plus durables 2020

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, consultez http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global.

