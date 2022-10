Le chipset SDR de Saankhya Labs alimente les conceptions ATSC Next Gen innovantes d'ADTH

Des passerelles, des boîtiers décodeurs, des dispositifs HDMI et des dongles USB alimentés par le SL3000

BANGALORE, Inde, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Saankhya Labs , une filiale de Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET), a annoncé aujourd'hui qu'ADTH, un important fournisseur de solutions de communication ayant des bureaux à Atlanta, Shanghai, Séoul et Taipei, a lancé une série de conceptions NEXTGEN ATSC, alimentées par le SL3000 - le chipset démodulateur ATSC 3.0/1.0 basé sur le SDR (Software Defined Radio) de Saankhya. Ces conceptions prêtes à l'emploi permettront aux OEM/ODM de proposer des solutions de mise à niveau pour que des millions de consommateurs en Amérique du Nord et en Corée du Sud puissent profiter des émissions ATSC 3.0 de nouvelle génération sur leurs téléviseurs HDTV existants et leurs dispositifs d'affichage intelligents.

NEXTGEN TV est la mise à niveau la plus importante jamais réalisée en matière de technologie de diffusion, promettant une expérience plus immersive, avec une vidéo exceptionnelle et un son amélioré. NEXTGEN TV offre plus de choix pour profiter au maximum des sports en direct, des actualités, des événements et plus encore. En juin 2022, la norme ATSC 3.0 est présente sur 68 marchés, couvrant ainsi environ 51 % des foyers américains. En Corée du Sud, l'ATSC 3.0 continue de prendre de l'ampleur depuis les retransmissions en 4K-UHD des Jeux olympiques d'hiver en 2018, touchant plus de 70 % de la population. L'Inde évalue également l'ATSC 3.0 pour les services de diffusion en direct sur les mobiles et les services de téléchargement de vidéos.

Les solutions multiformes d'ADTH sont destinées aux plateformes fixes et mobiles.

La conception de la passerelle domestique à double tuner d'ADTH est un boîtier de streaming DTV Wi-Fi qui peut être placé n'importe où dans la maison pour recevoir dans toute la maison des émissions ATSC 3.0/1.0 sur des appareils mobiles avec une application TV associée conçue par Tolka.tv. Deux chaînes UHD différentes peuvent être syntonisées et regardées simultanément sur différents appareils du foyer.

Les conceptions de dongle/STB HDMI d'ADTH permettent la réception ATSC 3.0 sur des millions de téléviseurs et moniteurs HDMI d'ancienne génération. Le dongle/STB est alimenté par le chipset démodulateur SL3000 de Saankhya et relié à un logiciel SoC de décodeur de médias fabriqué par Tolka.tv. Le logiciel d'application de Tolka.tv se règle sur les signaux ATSC 3.0 diffusés par voie hertzienne, puis démodule et décode la vidéo UHD et l'audio AC-4, avant d'envoyer le flux sur le HDMI pour le regarder sur les téléviseurs ou les moniteurs connectés sur le HDMI.

La conception du dongle USB d'ADTH permet la réception sécurisée des émissions ATSC 3.0/1.0 sur les boîtiers multimédia, les tablettes ou les téléphones à l'aide de l'application TV associée conçue par Tolka.tv. Les ingénieurs d'ADTH et de Saankhya Labs ont travaillé en étroite collaboration pour mettre au point le produit afin d'obtenir la meilleure réception de signaux de sa catégorie, un design à petit facteur de forme, une faible consommation d'énergie, un balayage rapide des canaux et un changement rapide de canaux.

Vivek Kimbahune, vice-président exécutif des ventes et du développement commercial de Saankhya Labs, a déclaré : « Les solutions prêtes à l'emploi d'ADTH sont bien positionnées pour tirer parti des énormes possibilités offertes par l'ATSC 3.0. Le SL3000 est le fruit d'une collaboration entre One Media (une filiale de Sinclair Broadcast Group) et Saankhya Labs. Les performances, la programmabilité et l'efficacité énergétique du SL3000 en font un choix idéal pour l'intégration dans les récepteurs DTV et nous sommes heureux qu'ADTH ait choisi de s'associer à nous pour ses produits NextGen. Il s'agit d'une étape importante pour Saankhya Labs de fournir le chipset démodulateur multistandard le plus avancé à l'une des principales maisons de conception de Taïwan pour la construction de produits de classe mondiale. »

Le chipset démodulateur en bande de base SDR de 3e génération de Saankhya prend en charge les normes ATSC 3.0/1.0 et Clear QAM, offrant ainsi une interface unifiée pour le marché de la diffusion télévisuelle. Le SL3000 est un démodulateur en bande de base complet intégrant un ADC, un décodeur FEC, un désentrelaceur, une mémoire et un ADC dans un seul boîtier QFN de 8 x 8 mm, conforme aux normes Pb-free/ROHS, à 68 broches. Le chipset prend en charge les paquets ALP ou les paquets de flux de transport du démodulateur avec un micrologiciel pouvant être mis à niveau sur site.

« La technologie SDR de Saankhya Labs a été le fondement logique de notre programme de développement de récepteurs ATSC 3.0, nous permettant d'offrir toute la richesse des émissions TV UHD HDR via des appareils compacts et conviviaux, tout en conservant la compatibilité des programmes ATSC 1.0 HD et SD », a expliqué Alex Day, vice-président de Tolka.tv. « Nous avons été impressionnés par l'excellence de la documentation de Saankhya Labs et par le niveau élevé de soutien offert par leur équipe d'ingénieurs, chaque fois qu'ils ont été sollicités au cours du processus de développement. »

Saankhya Labs propose également une autre variante de la puce - le SL4000, conçu spécifiquement pour les appareils mobiles. Le SL4000 intègre un tuner et un démodulateur dans un seul boîtier et est optimisé pour l'intégration dans les plateformes mobiles telles que les smartphones, les tablettes et les PC, permettant ainsi la diffusion de données et les services DTV de diffusion en direct sur les plateformes mobiles.

Lors du récent India Mobile Congress, Saankhya Labs a présenté un smartphone Android 4G/LTE unique en son genre, doté d'une capacité de réception DTV ATSC 3.0 intégrée. Le smartphone, alimenté par le chipset SL4000 de Saankhya, permet aux consommateurs de regarder des émissions TVN en qualité Full HD, sans aucun abonnement à des forfaits de données ni connexion Wi-Fi/Internet.

Aux États-Unis, en Corée du Sud, au Canada, au Brésil, au Mexique et en Jamaïque, des efforts sont en cours pour adopter l'ATSC 3.0 pour diverses applications, allant de la messagerie d'urgence avancée à la diffusion de données (apprentissage à distance, IoT, véhicules, etc.). Pour répondre à certaines de ces exigences des marchés émergents, Saankhya Labs s'engage à mettre sur le marché des solutions plus innovantes en partenariat avec ses clients.

À propos de Saankhya Labs

Saankhya Labs, une filiale de Tejas Networks, est un disrupteur 5G doté d'une grande expertise en matière de systèmes de communication sans fil. Saankhya propose une large gamme de semiconducteurs de communication et de solutions pour les applications de broadcast 5G NR et de communication satellite. Grâce à plusieurs brevets technologiques internationaux et à une expertise unique « de la puce jusqu'au système », Saankhya propose, entre autres, la première radio logicielle de production (SDR) au monde, des solutions RAN de nouvelle génération pour les réseaux 5G, des solutions de systèmes sur puce multistandard pour la diffusion sur mobile en direct (ATSC 3.0) et des produits satellites destinés à l'Internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.saankhyalabs.com

À propos d'ADTH

ADTH est un fournisseur majeur de solutions de diffusion télévisuelle et un innovateur de systèmes de télécommunication révolutionnaires pour les applications IPTV, OTT, DTT et autres applications liées aux médias. Le siège d'ADTH se situe à Atlanta, aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.adth.com

À propos de Tolka

Producteur chevronné d'applications liées aux médias de diffusion, Tolka offre aux opérateurs de diffusion, aux propriétaires et aux fournisseurs de services en ligne les outils dont ils ont besoin pour étendre et développer leurs marchés. Tolka se concentre sur la convergence de la diffusion, de l'OTT et de la vidéo numérique, permettant une lecture sécurisée du contenu et une publicité ciblée intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.tolka.tv/

