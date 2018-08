Le CIFF Shanghai 2018 présentera de nouveaux produits et marques de choix lors d'un salon qui déterminera les tendances de l'ameublement

Plus de 90 marques renommées feront leurs débuts au CIFF Shanghai 2018, dont des marques internationales telles que Thomasville & Co., Lexington, Rochebobois, Medea, Composad, Rossini, Tonin Casa, Nagano, Seki, Muuto et White Feathers ; des marques de design haut de gamme telles que Weimo, MC, Wuuyo, Xiqi, Kinetic Amber, Camerich, IKASAS, Cocomat, Mine, Bushi Jade, Mujing, Cosy et Tayohya ; des marques de matelas telles que Sealy, Dunlop, Lattoflex, Tempur, Yunshitong, Serta, Airland, Medicoil, Sleepmaker et Simmons ; des marques de meubles pour enfants telles que Colorlife, X.M.B, Douding, Hello Kitty et SingBee, ainsi que des marques d'ameublement intelligent telles que iflytek, Morgan Dooya, Creavr, Huoshu Data et Homexpress.

Le salon international des machines à bois et machines à bois de Chine (Shanghai) présentera les marques de machines à bois telles que les géants allemands Homag, Weinig, Siempelkamp, Wenhoener, les grands groupes italiens Biesse et Scm, les autrichiens Andritz et Bendorf, les scandinaves Sandvik et Valmet, en plus de nombreux constructeurs et opérateurs chinois importants tels que Nanxing, Jinan Restar, Yalian, Foma Group, Swpm, Lmt, Ruiwudi, Leke, Huajian, Yuantina, Lianrou, Hengkang, Fuyi et Zinqunli.

Contact pour les médias :



Jun Chen



+86-20-89128065



chenj@fairwindow.com.cn



1251089755@qq.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/726668/ciff.jpg