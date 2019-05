Le CIFTIS ouvre une nouvelle voie pour le commerce des services en Chine

PÉKIN, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Salon international du commerce des services de Chine 2019 (China International Fair for Trade in Services, CIFTIS) a ouvert ses portes à Pékin le 28 mai, continuant ainsi à promouvoir le développement de haute qualité de l'économie chinoise et la coopération de haut vol dans le cadre du commerce international des services.

Le CIFTIS, autrefois Salon international du commerce des services de Chine (Pékin), s'est doté d'un nouveau nom cette année et combine plusieurs autres expositions réputées.

Le CIFTIS a été créé pour faciliter les échanges dans les domaines des services financiers, juridiques, culturels et de communication grâce à sa plateforme de négociation commerciale et à ses forums industriels.

Depuis 2012, le CIFTIS a attiré un total de 646 000 négociants venus de 179 pays et régions du monde entier, parmi lesquels les 20 pays et régions les plus importants du commerce international des services.

Dès cette année, le CIFTIS change de rythme pour devenir un événement annuel, alors qu'il avait lieu tous les deux ans auparavant. Il accueille près de 8000 institutions chinoises et étrangères, plus de 36 000 représentants d'entreprise, et plus de 300 experts et spécialistes.

Le volume des importations et exportations liées au commerce de services en Chine occupe la seconde position mondiale depuis cinq années consécutives et représente une part croissante du commerce international, tout en affichant une qualité et une structure améliorées et davantage de services à forte intensité de connaissances, ainsi que l'a déclaré Jin Xu, président de l'Association chinoise du commerce international (China Association of International Trade) basée à Pékin. Jin Xu a ajouté que, grâce à sa vaste plateforme, le CIFTIS devrait créer un nouvel accès au marché global pour le commerce de services chinois.

En parallèle à la croissance du CIFTIS ces dernières années, Pékin a continué à ouvrir son secteur des services. En 2015, le Conseil des affaires d'État a officiellement désigné Pékin comme étant la seule ville pilote globale pour l'expansion et l'ouverture du secteur des services en Chine, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux entreprises nationales et à capitaux étrangers actives dans ce domaine.

Les agences de notation internationalement reconnues telles que Moody's, S&P et Fitch ont mis en place des entités juridiques à Pékin. UBS Securities Co. Limited, la première société de courtage à capitaux étrangers pleinement agréée de Chine, et la maison de disques japonaise Avex Group se sont également établies dans la ville.

En 2018, la valeur ajoutée du commerce de services de Pékin représentait 81,0 % du PIB de la ville, soit une augmentation de 3,1 points de pourcentage par rapport à 2014. Depuis que Pékin est devenue la ville pilote pour le commerce de services, 640 200 nouvelles entreprises, dont 95,2 % sont des sociétés de services, s'y sont implantées.

SOURCE CIFTIS