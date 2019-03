Le Circuit Yas Marina annonce la mise en vente des billets pour les cinq jours fantastiques de l'édition 2019 du Grand Prix d'Abou Dabi

#AbuDhabiGP 2019 verra l'introduction de nouveaux forfaits d'entrée, disponibles pour tout l'éventail des amateurs internationaux de courses automobiles. Ces forfaits permettront de répondre aux besoins de chacun en termes de goûts et de budget, avec la certitude de vivre une expérience hors du commun. Pour toute information sur les formules personnalisées de voyage, veuillez vous rendre sur le site experiencehub.com de l'île de Yas.

Les visiteurs peuvent faire leur choix parmi les nouvelles formules « Grandstand » avec places assises premium, plus des options d'accueil haut de gamme incluant l'accès au Paddock Club™ pendant 1 jour.

La formule « Super Parks Pass », plus particulièrement destinée aux familles, fait également son retour en 2019. Elle couvre, cette année, la période du mercredi au dimanche, et permet d'accéder de manière illimitée aux trois parcs de l'île de Yas : Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld et Warner Bros. World™ Abu Dhabi.

Yasalam, le festival dédié à la musique et au divertissement, aura lieu pour la 11e année consécutive. Des artistes réputés de la scène musicale internationale se produiront pendant ces quatre nuits, pour le plus grand plaisir des détenteurs d'un billet d'entrée à ce festival produit par FLASH Entertainment. La liste détaillée de ces artistes sera publiée ultérieurement.

#AbuDhabiGP est un événement incontournable et très attendu du calendrier sportif international, et les organisateurs entendent récompenser les amateurs fidèles et ceux qui achètent rapidement leur billet d'entrée en leur offrant une réduction pouvant aller jusqu'à 30 % s'ils réservent avant le 31 mai, ce qui laisse aux fans à travers le monde suffisamment de temps pour tout planifier.

Al Tareq Al Ameri, PDG du Circuit Yas Marina, a déclaré : « Nous constatons une hausse du nombre de visiteurs internationaux chaque année. Ce Grand Prix est parmi ceux qui jouissent de la plus grande fréquentation internationale. Ceci est dû à nos efforts pour divertir et enthousiasmer le public en nous appuyant sur une histoire forte de la destination et sur notre positionnement, celui d'une « définition moderne de la F1® ».

« Notre événement est un rendez-vous solidement ancré dans le calendrier de la saison, assorti de la réputation bien méritée d'une expérience véritablement moderne et de classe internationale. Nous sommes impatients d'accueillir, pour cette édition 2019, des fans de la course automobile venus du monde entier. »

Les billets d'entrée sont disponibles à la vente en ligne sur le site www.yasmarinacircuit.com.

