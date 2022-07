Le Clarence récompensé d'une 28ème place dans le classement mondial du World's 50 Best Restaurants

Le Clarence trouve son identité dans une recette improbable mais magique dont les ingrédients incluent les concoctions audacieuses d'un Chef " rebelle " chevronné, Christophe Pelé, mêlées à la vision d'un entrepreneur audacieux, le Prince Robert de Luxembourg, Président & CEO de la société familiale, Domaine Clarence Dillon. Ensemble, en novembre 2015, ils ont créé un assemblage unique de cuisine moderne, instinctive et brillamment exécutée, juxtaposée au charme traditionnel et chaleureux d'un château bordelais.

Installé dans un élégant hôtel particulier du XIXe siècle situé à Paris, à quelques mètres seulement de la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées, Le Clarence se trouve à l'épicentre du Triangle d'Or de la Ville Lumière et donc au cœur tant prisé de la culture européenne et de l'industrie mondiale du luxe.

C'est avec une joie et une fierté immenses que le Chef Christophe Pelé, au nom de toute son équipe, salue le Comité des 50 Best : "Cette extraordinaire marque de confiance de la part d'un jury aussi distingué de connaisseurs épicuriens nous touche profondément. Vous pouvez être sûrs qu'elle ne fera que renforcer notre volonté d'éblouir encore davantage nos hôtes et de nous surpasser lors de chaque service".

Cette reconnaissance ravit le Prince Robert de Luxembourg. Il déclare : "Avec Le Clarence, nous avons voulu créer un environnement unique où le temps s'arrête. Chaque fois que j'ai la chance de déguster la cuisine du Chef Pelé, je suis profondément ému par l'élégance, la délicatesse et la subtilité de ses compositions. Je ne doute pas que ce grand honneur que nous a fait ce jury composé de ses pairs encouragera nos équipes à atteindre de nouveaux sommets. Je suis profondément reconnaissant à 50 Best Restaurants de cette distinction conférée à notre relativement jeune maison."

Christophe Pelé

Directeur général délégué et chef exécutif du restaurant Le Clarence

Dès son plus jeune âge, Christophe Pelé développe un goût certain pour la cuisine mais c'est seulement à 25 ans qu'il prend conscience de son destin.

Après avoir fait ses armes dans les établissements parisiens les plus prestigieux - Ledoyen, Lasserre, Pierre Gagnaire, Le Bristol -, c'est au Royal Monceau que le déclic s'opère avec la rencontre de Bruno Cirino, qui marquera sa vie. Il prend sa succession en 2004 au Royal Monceau.

En 2007, Christophe Pelé ouvre La Bigarrade, qu'il imagine simple « restaurant de quartier », dans le 17ème arrondissement de Paris. Le Guide Michelin lui décerne sa première étoile en 2008, la seconde en 2009. Il ferme son restaurant en 2013 et part nourrir sa réflexion et s'ouvrir à d'autres cultures culinaires.

En 2014, Christophe Pelé rencontre le Prince Robert de Luxembourg et ils ouvrent ensemble Le Clarence en novembre 2015. Le Clarence décroche directement deux étoiles au Guide Michelin en 2017.

Domaine Clarence Dillon

Fondée en 1935, la société familiale Domaine Clarence Dillon produit quelques-uns des vins les plus prestigieux de la planète : Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus et Clarendelle.

Domaine Clarence Dillon est aussi propriétaire d'un hôtel particulier à Paris, véritable ambassade de cet art de vivre à la française, tant prisé par son Président le Prince Robert de Luxembourg. Il abrite le restaurant gastronomique doublement étoilé Le Clarence, mais aussi La Cave du Château (www.lacaveduchateau.paris ), une boutique d'exception pour les plus beaux vins et spiritueux issus principalement du terroir français, proposant un assortiment de plus de

2 500 références.

En 2005 l'un des plus importants négociants de la Place de Bordeaux, Clarence Dillon Wines, est aussi créé, www.clarencedillonwines.com.

En 2018, le Prince Robert de Luxembourg, représentant la 4ème génération de la famille Dillon, rejoint Primum Familiae Vini, une association internationale de 12 familles propriétaires de quelques-uns des vins les plus prestigieux au monde.

Restaurant Le Clarence

31, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

www.le-clarence.paris

Ouvert du mercredi au samedi au déjeuner et du mardi au samedi au dîner.

