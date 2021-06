Le climatiseur portatif de CHiQ a été officiellement lancé

Forte de plusieurs dizaines d'années d'expérience en matière de conception industrielle et en fabrication, CHiQ a lancé son premier climatiseur portatif qui vient compléter le profil de produits déjà robuste de CHiQ. Le coût de la main-d'œuvre pour installer de climatiseurs muraux ou verticaux peut être prohibitif et compliqué. Le climatiseur portatif CHiQ comble ce déficit sur le marché en fournissant une solution de refroidissement qui ne prend que quelques minutes d'installation et d'utilisation.

Le climatiseur portatif CHiQ bénéficie d'une distance de diffusion de l'air ultra-longue de 5 m, bien plus longue que la distance de diffusion moyenne des autres climatiseurs portatifs sur le marché. Cela lui permet de refroidir rapidement et de maintenir la température dans n'importe quelle pièce de la maison. La double sortie d'air avant battante de l'unité est la clé de sa diffusion d'air ultra-longue, contournant les modèles de climatiseurs traditionnels qui utilisent une sortie d'air supérieure. Cette conception s'accompagne d'un ventilateur à flux transversal de grand diamètre (φ121) qui permet à l'unité de concentrer son flux d'air et d'atteindre une distance de diffusion de 5 m, répondant ainsi au principal point sensible des climatiseurs portatifs qui ne refroidissent qu'une partie de la pièce. En outre, le climatiseur portatif CHiQ utilise le compresseur à haute efficacité de CHiQ, ce qui lui permet d'atteindre des volumes d'air de 380m³/h.

Le mode déshumidification du climatiseur portatif CHiQ utilise une turbine qui atomise le condensat d'eau, puis le fait passer dans un échangeur de chaleur avant de le rejeter à l'extérieur via le tuyau d'échappement inclus. Cette conception évite à l'utilisateur la difficulté de vider continuellement un réservoir d'eau.

Le boîtier de cette unité de climatisation de pointe est une coque en plastique résistant aux chocs et à l'usure, fabriquée selon la technologie du moulage par injection. Il présente une palette de couleurs monochromatiques discrètes qui permet au climatiseur portatif CHiQ de s'intégrer de la bonne manière dans n'importe quelle pièce. La télécommande peut être rangée dans le boîtier afin de ne pas la perdre lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Les téléviseurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs portatifs, les écrans et les batteries CHiQ sont déjà disponibles en Europe. À l'avenir, CHiQ va introduire d'autres produits, tels que d'autres modèles de climatiseurs et des aspirateurs robots, afin d'enrichir continuellement sa gamme de produits. CHiQ prévoit également de poursuivre son expansion sur d'autres marchés régionaux européens, tout en améliorant continuellement les opérations commerciales sur les plateformes de commerce électronique. CHiQ s'efforce d'établir la norme pour les appareils électroménagers sur le marché européen, en fournissant aux consommateurs européens de meilleurs produits et services.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1524996/image.jpg

SOURCE CHiQ