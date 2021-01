Le cœur rouge de l'Empire State Building battra de nouveau lors du service commémoratif du président élu Joe Biden en hommage aux victimes de la COVID-19

Le spectacle son et lumière sur la chanson « Empire State of Mind » d'Alicia Keys est de retour, diffusé simultanément sur la chaîne Z100 d'iHeartMedia New York et l'application iHeartRadio

NEW YORK, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Avec son éclairage emblématique, l'Empire State Building a annoncé aujourd'hui sa participation au plan du président élu Joe Biden visant à rendre hommage aux vies américaines perdues au cours de la pandémie de COVID-19. Pendant plusieurs mois, alors que la ville de New York traversait sa période la plus sombre, le cœur battant de l'Empire State Building a été un symbole de solidarité et de soutien envers les millions de personnes touchées par la COVID-19, et plus particulièrement envers les travailleurs des services d'urgence qui ont lutté contre la première grande vague de la pandémie.

Des milliards d'impressions dans le monde entier ont montré que l'Empire State Building est un symbole international et une icône de la ville de New York. Tous les soirs, à 21 h, l'édifice présentait un spectacle de lumière mettant en vedette l'hymne « Empire State of Mind » interprété par Alicia Keys, tandis que la chaîne Z100 d'iHeartMedia New York diffusait la chanson en direct. Le cœur rouge sera de retour le soir du 19 janvier, de 17 h 30 à 2 h, accompagné encore une fois de l'hymne d'Alicia Keys et du spectacle de lumière projeté sur l'immeuble. La chanson sera diffusée sur la chaîne Z100 d'iHeartMedia New York et sur l'application iHeartRadio à 21 h (HE), dans le cadre du service commémoratif précédent l'inauguration du président élu Joe Biden. Les cloches des églises sonneront, et les tours et les monuments illumineront le pays en gage d'unité et de commémoration.

« La ville de New York a toujours symbolisé et symbolise toujours l'espoir et la résilience de notre grande ville et de ses habitants. Nous reviendrons encore plus forts, et l'Empire State Building sera là pour nous accueillir encore une fois, a déclaré Anthony E. Malkin, président-directeur général d'Empire State Realty Trust. L'Empire State Building Observatory Experience a rouvert ses portes et a commencé à accueillir de nouveau les visiteurs en toute sécurité en juillet. Nous continuons d'être le symbole national et international de notre force et de notre capacité de surmonter l'adversité. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'illumination de la tour de l'Empire State Building, consultez le site www.esbnyc.com/about/tower-lights/calendar.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, qui surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne), est la propriété d'Empire State Realty Trust, Inc (« ESRT ») (ESRT: NYSE). Il s'agit du bâtiment le plus célèbre au monde. L'année 2021 marque le 90e anniversaire de l'immeuble en tant que lieu emblématique au cœur de la ville de New York.

Grâce à de nouveaux investissements en efficacité énergétique et dans les infrastructures, les aires publiques et les aménagements, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre provenant de plusieurs industries du monde entier. L'Empire State Building fait partie du portefeuille de 10,1 millions de pieds carrés d'ESRT. ESRT est un leader en matière d'efficacité énergétique dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir.

Empire State Realty Trust, Inc a obtenu la meilleure note possible dans l'évaluation immobilière GRESB de 2020, soit 5 étoiles et la cote Green Star ainsi qu'une note de 88/100. Ce résultat situe l'ESRT dans les meilleurs 20 % parmi tous les répondants. Les évaluations GRESB sont reconnues mondialement en tant que norme rigoureuse qui est généralement considérée comme l'une des meilleures mesures de la performance de la durabilité des entreprises et fonds immobiliers.

Le gratte-ciel a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde selon une étude réalisée par Uber, en plus d'être nommé immeuble favori des États-Unis dans un sondage mené par l'American Institute of Architects. L'Empire State Building figure au premier rang des attractions de la ville de New York dans la 2e édition de l'Ultimate Travel List du Lonely Planet. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, consultez le site www.empirestatebuilding.com ou les pages www.facebook.com/empirestatebuilding, www.twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de vente au détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. ESRT est un chef de file en matière d'efficacité énergétique dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir.

Dès sa première année de participation à l'enquête de Global Real Estate Sustainability Benchmark (« GRESB »), la société a obtenu la meilleure note possible dans l'évaluation immobilière GRESB de 2020, soit 5 étoiles et la cote Green Star ainsi qu'une note de 88/100. Ce résultat situe l'ESRT dans les meilleurs 20 % parmi tous les répondants. Les évaluations GRESB sont reconnues mondialement en tant que norme rigoureuse qui est généralement considérée comme l'une des meilleures mesures de la performance de la durabilité des entreprises et fonds immobiliers.

Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend près de 938 321 mètres carrés louables au 30 septembre 2020, soit environ 836 127 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 65 032 mètres carrés louables dans son portefeuille de commerces de vente au détail.

À propos d'iHeartMedia New York

iHeartMedia New York possède et exploite les chaînes WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM et fait partie d'iHeartMedia. iHeartMedia est la première société de divertissement audio aux États-Unis, atteignant 9 Américains sur 10 chaque mois. Avec ses 250 millions d'auditeurs mensuels, elle a une plus grande portée que toute autre entreprise médiatique aux États-Unis. La position de leader de l'entreprise en matière de divertissement audio s'étend sur de multiples plateformes, y compris plus de 850 stations de radiodiffusion en direct dans plus de 160 marchés à l'échelle du pays grâce à son service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 appareils. Elle compte aussi sur des influenceurs, des événements sociaux, des événements de musique en direct emblématiques, d'autres produits et bulletins numériques, et des podcasts, en tant que premier éditeur commercial de podcasts. Grâce à son produit SmartAudio, qui utilise les données de sa vaste base de consommateurs, iHeartMedia est également un chef de file de l'industrie du divertissement audio en matière d'analytique, de ciblage et d'attribution pour ses partenaires de marketing. Pour en savoir plus, consultez le site iHeartMedia.com.

