Le cofondateur de Black Insurance parle de la vision de la société concernant la blockchain dans le secteur de l'assurance, et de son partenariat avec Fineqia (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA)

POINT ROBERTS, État de Washington, et DELTA, Colombie-Britannique, November 11, 2018 /PRNewswire/ --

Investorideas.com, un leader en contenu blockchain avec ses portails Bitcoin et Blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com, Cryptocurrencyinvestorideas.com et Blockchaininvestorideas.com, publie une interview questions-réponses exclusive avec Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance.

M. Rossar et InvestorIdeas parlent des grands acteurs testant la blockchain dans le secteur de l'assurance et de comment Bundeep Singh Rangar de Fineqia (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA), membre de son conseil d'administration, ajoute de la valeur, de l'expertise et une « administration des polices d'assurance basée sur la blockchain ».

Avec plus de 60 inscriptions de courtiers en assurance à l'échelle mondiale, vendant pour près de 400 millions de dollars de primes par an, cette société d'assurance basée sur la blockchain est en train de transformer le secteur.

Un rapport de PWC affirme : « Le potentiel de la blockchain est immense en matière d'ajout de valeur aux services financiers. Par exemple, un récent rapport de Goldman Sachs estime que dans le secteur bancaire, l'utilisation systématique de la blockchain dans les contrôles de conformité KYC/AML pourrait à elle seule permettre d'économiser 2,5 milliards de dollars sur les coûts de traitement mondiaux d'environ 10 milliards de dollars dans ce secteur. »

Un rapport de CB Insights sur la blockchain et le secteur de l'assurance indique : « Malgré l'essor des courtiers en ligne, de nombreux consommateurs contactent encore leur courtier en assurance par téléphone pour acheter de nouvelles polices. Les polices elles-mêmes sont souvent traitées sur des contrats papier, ce qui signifie que les réclamations et les paiements sont sujets à erreurs et nécessitent fréquemment une supervision humaine. À cela s'ajoute la complexité inhérente de l'assurance, qui implique des particuliers, des courtiers, des assureurs et réassureurs, ainsi que le produit principal de l'assurance : le risque. »

« Chaque étape de ce processus collaboratif présente un point d'échec potentiel dans l'ensemble du système, impliquant de possibles pertes d'informations, une mauvaise interprétation des polices et un prolongement des délais de règlements. »

« C'est là qu'intervient la technologie de blockchain, une forme cryptographiquement sécurisée de tenue de registres partagée. »

Interview

Q : Investorideas.com

Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre histoire, voulez-vous bien nous parler de Black Insurance et de votre expérience dans les secteurs de la fintech et de l'assurance.

R : Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance

En 2000, j'ai fondé Iizi, une entreprise que nous considérons comme le premier courtier en assurance entièrement en ligne du monde. Elle domine aujourd'hui le marché national dans les pays Baltes et elle est devenue un nom connu dans le monde entier. Par exemple, vous pouvez obtenir un devis d'assurance via un moteur de comparaison auprès d'un groupe d'assureurs, effectuer votre paiement et recevoir votre police en environ 1 minute. À ma connaissance, ce niveau de service et d'expérience client demeure largement sans précédent dans le monde.

J'ai ensuite fondé Insly, un logiciel de gestion d'assurance qui est utilisé par plus de 300 sociétés dans 40 pays. L'un des principaux objectifs de ce logiciel est de résoudre les problèmes d'inefficacité et de friction associés à la vente et à la gestion de polices d'assurance, ce qui représente une lourde tâche. Nous faisons un travail formidable en corrigeant ce qui est aujourd'hui un service de pointe dans le secteur de l'assurance, mais je suis arrivé à la conclusion que notre secteur a besoin d'une correction plus fondamentale.

Par exemple, une police d'assurance est enregistrée dans une demi-douzaine ou plus de systèmes d'information séparés pendant son cycle de vie, puis maintenue par des participants qui incluent des courtiers, des courtiers de gros, des assureurs, des réassureurs et, sans certains cas, des régulateurs. Tous ces systèmes doivent se rejoindre dans des rapports et être réconciliés, des informations doivent être retapées, des interfaces complexes entre les systèmes doivent être bâties, et ainsi de suite. Il est difficile de mesurer cet aspect de manière concluante, mais nos estimations indiquent que jusqu'à 20 % de chaque prime d'assurance sont dépensés dans cet « affairement » essentiellement inutile.

Nous voyons aussi régulièrement des opportunités dans le secteur de l'assurance qui ne voient pas le jour à cause de frictions importantes entre la souscription, la conception des produits et la distribution. Si vous avez une bonne idée pour un nouveau programme d'assurance, cela peut vous prendre des années et des millions [de dollars] pour la mettre sur le marché, si vous avez la chance d'y parvenir. Vous avez peut-être remarqué que, tandis que le reste du monde change à une vitesse impressionnante, le secteur de l'assurance n'a presque pas évolué. Vous savez maintenant pourquoi.

Q : Investorideas.com

La capacité de la blockchain à perturber le secteur de l'assurance fait l'objet de nombreux débats. La réassurance par le biais de la blockchain, ainsi que la prévention des fraudes, sont deux thèmes récurrents. Pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur la manière dont ces deux aspects pourraient bénéficier de cette technologie ?

R : Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance

Au niveau le plus basique, la blockchain peut apporter deux types d'avantages au secteur de l'assurance. Jusqu'à présent, celui qui a fait l'objet de plus grand nombre de débats est ce que nous appelons l'« administration des polices basée sur la blockchain ». J'ai décrit tout à l'heure la manière dont tous les participants du paysage de l'assurance maintiennent leurs propres registres, provoquant un va-et-vient constant entre les rapports. La blockchain est un registre partagé par définition. Déclarer l'intégralité des activités sur de tels registres tout en assurant la confidentialité des données a le potentiel de créer une entreprise « autodéclarante ». Certaines transactions pourraient également être automatisées en utilisant une technologie de contrats intelligents. Vous pourriez par exemple avoir une réclamation d'assurance-voyage réglée automatiquement quand une source de données publique indique qu'un vol a été retardé.

Le deuxième aspect, dont on parle un peu moins, est la tokenisation du secteur de l'assurance. Derrière chaque police d'assurance, il y a un certain montant de capital de réserve obligatoire qui génère des retours sur capital quand il n'y a pas de réclamation, et vice versa. Ce capital pourrait être décomposé en jetons et vendu à des crypto-investisseurs. Cela supprimerait beaucoup de frictions entre le capital et les bonnes idées de produits d'assurance en quête de financement. Nous sommes convaincus que cela peut vraiment booster l'innovation et la concurrence dans le secteur de l'assurance.

Q : Investorideas.com

À l'échelle mondiale, où voyez-vous la blockchain comme la mieux adaptée pour le secteur de l'assurance ? Quel feedback avec-vous reçu jusqu'à présent de la part de vos pairs et des grandes entreprises ?

R : Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance

Toutes les grandes compagnies d'assurance et de réassurance sont extrêmement enthousiastes concernant la blockchain. Comme dans d'autres secteurs, elles restent un peu en marge du développement perturbateur et de marché, laissant les initiatives les plus risquées aux start-ups, et elles se tiennent prêtes à acquérir et intégrer, mais uniquement les modèles éprouvés. Elles pensent probablement que le rôle des start-ups est de « fabriquer » l'innovation, tandis que les grandes entreprises interviennent pour transformer ces innovations en opérations fiables et efficaces. Cela dit, puisque le secteur de l'assurance a tendance à être relativement stagnant, il se pourrait que les start-ups participent à la course et apportent les nouveaux modèles à une échelle mondiale elles-mêmes. Cela reste à voir.

Q : Investorideas.com

Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia International, est membre de votre conseil d'administration. Pouvez-vous nous parler de la relation avec Fineqia International et de ce que cela signifie de pouvoir compter sur lui et sur son expertise au sein de votre conseil d'administration ?

R : Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance

Bundeep est un allié fort qui possède une portée véritablement mondiale, ainsi qu'une riche expérience dans le secteur financier. Il contribue énormément à la fois à la vision et aux niveau opérationnel. Bundeep s'est exprimé lors de nombreux évènements de haut rang sur la blockchain et le secteur de l'assurance en tant qu'expert, notamment lors du débat « Libérer le potentiel de la blockchain pour le secteur de l'assurance » de la conférence Insurance Times Insurance2025.

Pour Fineqia, nous représentons une opportunité stratégique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, Black travaille sur l'habilitation de la propriété fractionnée basée sur les crypto-monnaies (appelée « tokenisation ») dans le secteur de l'assurance, qui [utilise le modèle d'affaires fondamental original de financement participatif de Fineqia]. Nous avons l'intention de proposer ces jetons sur la plateforme de Fineqia et de les attribuer aux investisseurs intéressés.

En plus de cela, Fineqia a investi dans PremFina, une société de financement de primes d'assurance. Par ailleurs, PremFina a récemment remporté le prix de la « Meilleure utilisation des technologies pour l'expérience client - B2B » lors des Insurances Times Tech and Innovation Awards. Son investissement se fait aux côtés de Rakuten, Draper Esprit, Thomvest Ventures, Talis Capital, Emery Capital et Rubicon VC, entre autres investisseurs notoires. Il existe par conséquent des synergies potentielles entre Black Insurance et d'autres entreprises présentes dans le portefeuille de Fineqia.

Q : Investorideas.com

Allianz, DocuSign et d'autres acteurs importants testent tous actuellement des prototypes de blockchain pour le secteur de l'assurance. Dans quelle mesure Black Insurance a-t-elle une longueur d'avance pour les investisseurs et les fournisseurs et clients potentiels ?

R : Risto Rossar, cofondateur de Black Insurance

Notre vision est davantage axée sur le modèle d'affaires que sur la technologie. La déclaration de polices d'assurance sur la blockchain est une option sensée, mais c'est relativement simple et cela deviendra bientôt un produit courant. C'est comme un nouveau type de base de données, de meilleure qualité.

Nous disposons d'un modèle plus complet qui promet de créer une manière entièrement nouvelle de fabriquer des produits d'assurance par le biais de la tokenisation et de l'alignement intelligent des intérêts des parties prenantes. Cette approche nous a déjà permis de recueillir les inscriptions de plus de 60 courtiers en assurance à travers le monde, vendant près de 400 millions de dollars de primes par an. De gros contrats représentant des centaines de millions de dollars sont en préparation. Ils voient tous la valeur considérable de l'écosystème que nous sommes en train de bâtir et que nous prévoyons de lancer l'année prochaine.

À propos de Black Insurance : Black est une compagnie d'assurance numérique basée sur la blockchain qui permet à des détenteurs de jetons d'investir directement dans l'assurance-risque et de changer entièrement la manière dont le marché des assurances fonctionne. Son objectif est de créer une plateforme d'assurance numérique mondiale rendant toutes les compagnies d'assurance actuelles obsolètes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.black.insure/

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA).Fineqia International met en lumière la culture, les procédés, les relations et la gouvernance d'entreprise de la Société, par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, régies et dirigées. Elle supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Elle a récemment annoncé l'incorporation des technologies de blockchain afin d'atteindre ces objectifs. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news

À propos de Fineqia Limited

Fineqia fournit une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de capital et de créances. Elle fait office de courtier apportant les titres d'une société émettrice sur le marché, en plus de les distribuer et les commercialiser et de mettre en lumière les risques de manière transparente et exposer de façon objective les opportunités impliquées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.fineqia.com

Fineqia International Inc. (CSE : FNQ) est une action technologique figurant sur Investorideas.com

Visitez sa page de profil

Recevez des alertes d'actualités concernant Fineqia International Inc.

À propos d'Investorideas.com - News that Inspires Big Investing Ideas (Des actualités qui inspirent d'excellentes idées d'investissement)

Investorideas.com est une source d'actualités reconnue publiant des actualités et des communiqués de presse de tiers. Nous créons par ailleurs du contenu financier inédit. Apprenez-en davantage sur les investissements dans des actions et les tendances du secteur sur Investorideas.com grâce à nos alertes d'actualités, articles, podcasts et vidéos parlant du cannabis, des crypto-monnaies, des technologies, notamment l'IA et l'IdO, du minage, de la biotechnologie sportive, de l'eau, de l'énergie renouvelable et bien plus. Le contenu de marque inédit d'Investorideas.com comprend le podcast quotidien Crypto Corner, la rubrique d'actualités sportives et relatives aux actions Play by Play, le podcast/la rubrique Investor Ideas #Potcasts #Cannabis News et Stocks on the Move, le podcast Cleantech and Climate Change, ainsi que le podcast/la rubrique AI Eye couvrant les développements dans le domaine de l'IA.

Avertissement/Divulgation : Investorideas.com est un éditeur numérique d'actualités, de recherches sur les actions et d'articles de tiers, et crée du contenu inédit, notamment des vidéos, des interviews et des articles. Le contenu inédit créé par investorideas est protégé par les lois sur le droit d'auteur autres que les droits de syndication. Notre site ne fait aucune recommandation d'achat ou de vente d'actions, de services ou de produits. Rien sur nos sites ne doit être interprété comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de produits ou de titres. Tout investissement implique un risque et une possible perte d'investissement. Ce site est actuellement rémunéré pour sa publication et sa distribution d'actualités, son marketing et ses médias sociaux, ainsi que sa création de contenu, entre autres. Contactez chaque société directement pour toute question concernant les contenus et communiqués de presse. Une divulgation est publiée pour chaque communiqué de presse rémunéré, et contenu publié/créé si nécessaire, mais autrement les actualités ne sont pas rémunérées et sont publiées pour le seul intérêt de nos lecteurs et followers. Renseignements complémentaires sur le déni de responsabilité : https://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp. Divulgation : FNQ est un client de médias sociaux, d'actualités et de RP rémunérés sur Investorideas.com

Informations supplémentaires concernant les résidents de C.-B. et les investisseurs mondiaux : depuis la date d'entrée en vigueur du 15 septembre 2008, tous les investisseurs de C.-B. doivent passer en revue toutes les sociétés cotées à OTC et Pink Sheets pour l'adhésion aux nouveaux dépôts de divulgation et le dépôt de documents appropriés auprès de Sedar. À lire pour plus d'informations : https://www.bcsc.bc.ca/release.aspx?id=6894. Les investisseurs mondiaux doivent respecter les réglementations de chaque pays.

https://www.investorideas.com/About/News/Clientspecifics.asp

Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Investorideas.com : https://www.investorideas.com/About/Private_Policy.asp

Contact Investorideas.com

+1-800-665-0411

SOURCE Fineqia International Inc.